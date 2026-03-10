VIDEO: Otro drama con el monito Punch, primero lo abrazan y luego lo avientan de un acantilado

El monito Punch se convirtió en una de las historias más comentadas en redes sociales luego de que circulara otro video que parece mostrar cómo un mono adulto lo abraza y después lo lanza desde una altura. Las imágenes generaron indignación, tristeza y miles de comentarios que exigían rescatar al pequeño primate.

Sin embargo, reportes del zoológico de Ichikawa, en Japón, donde vive el animal, explican que el clip viral está fuera de contexto. El pequeño es una cría de macaco japonés nacida en 2025 que fue rechazada por su madre y ahora atraviesa un proceso de integración con la manada.

La verdad detrás del video viral

El video que se volvió tendencia por la influencer Tammy Parra, quien mostró a un mono adulto sujetando al monito Punch y luego arrojándolo desde una roca dentro del recinto. Para muchos usuarios, la escena parecía una traición cruel que terminaba en una caída peligrosa.

Los cuidadores del zoológico aclararon que se trató de un comportamiento brusco común entre macacos. El pequeño no sufrió lesiones y se levantó rápidamente tras la caída.

¿Por qué lo atacan si es un bebé huérfano?

Los macacos japoneses viven bajo jerarquías sociales estrictas. Los adultos interactúan con las crías de forma ruda para marcar dominio o enseñar límites dentro del grupo.

El caso del monito Punch es particular porque no tiene la protección de su madre. En condiciones normales, una hembra defiende a su cría cuando otro mono se excede. Sin esa figura, el pequeño queda más expuesto a las interacciones de la manada.

El peluche que se volvió su “mamá”

Cuando Punch fue rechazado al nacer, los cuidadores buscaron formas de brindarle seguridad. Le ofrecieron toallas y juguetes, pero el pequeño eligió un peluche naranja. El juguete funciona como sustituto emocional, ya que los macacos bebés necesitan aferrarse a algo para sentirse protegidos.

¿Cómo está Punch actualmente?

A pesar del susto que provocó el video, el monito Punch se encuentra en buen estado de salud. Reportes recientes del zoológico indican que el pequeño ya pesa cerca de dos kilos y sigue creciendo con normalidad.

El macaco Punch y su peluche Lupe, el dúo que se robó los corazones en internet

Además, los cuidadores observan avances importantes en su integración, ya descansa cerca de otros macacos de la manada, señal de que poco a poco está siendo aceptado.