Mercado negro se apodera de la ley de registro obligatorio de celulares y así opera

Desde finales de 2025 y en una decisión apresurada, la ley de registro obligatorio de celulares se implementó en México, sin embargo, al no ser bien analizada, esta se ha convertido en una oportunidad para que en el mercado negro se vendan de manera ilícita los chips con las líneas ya registradas y lo que parece una forma de evitarse un trámite, se puede convertir en una forma de delinquir.

Venta clandestina de chips con registro de celulares

En una investigación especial de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se revela cómo es que algunos han burlado esta ley a poco menos de un mes de haberse implementado. Según lo encontrado, estos chips ya se venden “listos y activos”, sin trámites, ni datos personales, a través de Marketplace en Facebook.⁣

Los chips son entregados en estaciones del Metro CDMX o puntos de encuentro en el Edomex y Puebla. Incluso ofrecen registrar números con CURP y credenciales falsas. ⁣

Estos se venden desde los 27 a los mil pesos y prometen que funcionan como cualquier otro, para llamadas, mensajes uso de redes etc... Ante esto no existe respuesta del Gobierno que verá la idea de que cada cuenta esté vinculada a su dueño escaparse.

Fechas del registro de celulares obligatorio

Las autoridades y compañías telefónicas informaron que el registro obligatorio de celulares iniciaría el 1 de enero de 2026 y que el límite para llevar a cabo este trámite será el 30 de junio. Además de que de no hacer este trámite las líneas podrían ser suspendidas hasta que se cumpla.

Esta ley ha sido anunciada como una estrategia contra la extorsión, pues los teléfonos móviles son herramientas clave para que los delincuentes hagan caer a su víctimas en este delito que ha ido en incremento en todo el país.

