¡Aprende a ser youtuber! Werevertumorro abre vacantes y paga 9 mil al mes

¿Te gustaría ser youtuber y trabajar creando contenido en internet? Una oferta laboral relacionada con el creador de contenido conocido como Werevertumorro ha llamado la atención en redes sociales y portales de empleo, pues abre vacantes que te permitirán aprender sobre YouTube mientras recibes un sueldo mensual cercano a los 9 mil pesos.

La convocatoria ha generado interés entre jóvenes que buscan empleos en la Ciudad de México (CDMX), así como entre quienes desean iniciar carrera en el mundo digital y la edición de video.

¿Quién es Werevertumorro?

El personaje de Werevertumorro es interpretado por Gabriel Montiel, uno de los pioneros del contenido viral en YouTube en México. Su canal ganó popularidad hace más de una década con sketches, parodias y videos de humor que conectaron con millones de usuarios.

Con el paso del tiempo, su presencia en redes sociales se ha mantenido, y su nombre sigue sigue siendo tendencia cuando anuncia proyectos, colaboraciones o nuevas oportunidades laborales relacionadas con la creación de contenido digital.

En este caso, la oferta de empleo es para personas interesadas en aprender cómo funciona la producción de videos para YouTube, desde la edición hasta la dinámica de trabajo detrás de un canal con audiencia.

Werevertumorro ofrece empleo: requisitos y vacantes disponibles

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales del influencer, las vacantes disponibles son las siguientes:

Editor

Guionista

Expertos en contenido corto

Entre los puntos que más destacan se encuentran:

Sueldo aproximado de 9 mil pesos mensuales

Trabajo relacionado con edición y producción de contenido

Oportunidad de aprender sobre la industria digital y el trabajo con un youtuber

Interés en personas creativas o con conocimientos básicos de edición

Para aplicar para una de las vacantes que ofrece Werevertumorro, lo que debes hacer es enviar tu cv al correo: Squadwerever@gmail.com

La oferta rápidamente se viralizó porque muchos usuarios consideraron atractiva la experiencia de trabajar con Werevertumorro, mientras que otros cuestionaron si el salario corresponde a las responsabilidades del puesto. ¿Tu, qué opinas? ¿Aplicarías para el puesto?

