6 Meses sin intereses y por menos de $4,000 pesos: Samsung Galaxy S21, en oferta especial en Walmart

Nuevamente, Walmart ha puesto en promoción un celular, pero, en este caso, el aparato se ofrece por menos de $4,000 pesos. Se trata de un Samsung Galaxy S21 reacondicionado que se puede adquirir en hasta 6 mensualidades sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S21 que Walmart tiene en oferta?

El Samsung Galaxy S21 reacondicionado que ofrece Walmart tiene un valor de $3,799 pesos y se puede comprar en un solo pago o en mensualidades.

La cadena de ventas ofrece la posibilidad de adquirir el aparato en hasta 6 meses sin intereses (MSI) con tarjetas como American Express, Banco Azteca, BBVA, HSBC, entre otras. En este caso, las mensualidades son de $633.17.

El diseño del Samsung Galaxy S21 es moderno, cómodo y resistente al agua y al polvo.|Walmart + ChatGPT

¿Cuáles son las características del celular de Samsung que Walmart tiene en promoción?

Este Samsung Galaxy S21 reacondicionado ofrece un equilibrio perfecto entre potencia, diseño y precio, afirma Walmart en su sitio web.

Una de sus características más destacadas es su sistema de triple cámara con funciones como ultra gran angular, zoom de alta resolución y fotografía nocturna que permiten capturar fotos y videos de calidad en diferentes condiciones.

Conforme con la empresa de retail, estas son algunas de las características más destacadas del aparato de Samsung en promoción:

Pantalla AMOLED de 6.2 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

Memoria Interna de 128 GB.

Memoria RAM de 8 GB.

Conectividad 5G.

Resistencia al agua.

Carga inalámbrica.

Batería de larga duración.

Aunque el equipo ha sido reacondicionado, Walmart confirma que su buen uso está verificado y garantizado, “con el respaldo que necesitas y un precio más accesible”.