Esto cuesta la membresía de Costco en marzo en México: precios actualizados

Comprar en Costco Wholesale implica algo más que acceder a productos en grandes cantidades. El modelo de negocio de la cadena funciona a través de una membresía anual que permite a los socios entrar a sus tiendas, comprar artículos exclusivos y aprovechar servicios adicionales dentro del club. Con la llegada de marzo, muchos consumidores buscan conocer cuánto cuesta actualmente afiliarse en México y qué beneficios incluye cada modalidad.

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Cuánto cuesta la membresía de Costco en México en marzo

Para realizar compras en Costco Wholesale es necesario contar con una membresía activa. La empresa ofrece varias opciones según el tipo de uso: personal o comercial, además de versiones ejecutivas que ofrecen recompensas por las compras realizadas durante el año.

Estos son los precios oficiales de las membresías en México en marzo de 2026:



Membresía Dorada : $600 pesos al año. Pensada para uso personal y compras del hogar. Incluye una membresía complementaria sin costo.

: $600 pesos al año. Pensada para uso personal y compras del hogar. Incluye una membresía complementaria sin costo. Membresía Dorada Ejecutiva : $1,200 pesos anuales. Ofrece una recompensa del 2% sobre el total de compras realizadas durante el año (sin impuestos).

: $1,200 pesos anuales. Ofrece una recompensa del 2% sobre el total de compras realizadas durante el año (sin impuestos). Membresía de Negocio : $600 pesos al año. Diseñada para personas con actividad comercial que necesitan facturar sus compras. Incluye una membresía adicional sin costo.

: $600 pesos al año. Diseñada para personas con actividad comercial que necesitan facturar sus compras. Incluye una membresía adicional sin costo. Membresía de Negocio Ejecutiva: $1,200 pesos anuales. Permite facturación y también otorga el 2% de devolución anual.

En el caso de las membresías ejecutivas, la recompensa anual tiene actualmente un tope máximo de 10,000 pesos.

Cuánto cuestan las membresías adicionales

Además de la tarjeta principal, Costco Wholesale permite añadir socios adicionales dentro de la misma cuenta. Esto suele utilizarse cuando varias personas del mismo hogar o negocio desean realizar compras con la misma afiliación.

El costo de cada membresía extra es de $300 pesos por persona adicional. Estas tarjetas adicionales permiten comprar en cualquier sucursal de la cadena, aunque dependen de la membresía principal.

Beneficios que incluye ser socio de Costco

Más allá del acceso a los productos del almacén, la membresía también abre la puerta a distintos servicios disponibles dentro de las tiendas y en la plataforma digital de Costco Wholesale.

Entre los beneficios más utilizados por los socios destacan:



Acceso a productos de la marca Kirkland Signature

Promociones exclusivas para miembros

Compras en línea desde la plataforma oficial

Servicios como óptica, farmacia y centro llantero en algunas sucursales

Además, una característica importante es que la membresía puede utilizarse en cualquier tienda de la cadena en el mundo, lo que permite comprar en diferentes países con la misma tarjeta.

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