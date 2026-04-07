Rematan por menos de 10 mil pesos el Xiaomi POCO X8 de 512GB

Si estás buscando cambiar de celular y te encuentras analizando la mejor opción por su relación económica-eficiencia te tenemos muy buenas noticias, pues la compañía de Walmart en México puso un descuento de mil 500 pesos en el Xiaomi POCO X8 de 512GB de doble cámara.

Fue a través de su plataforma web oficial, que la tienda de autoservicio reveló la oferta que destaca gracias a que el celular se vende por menos de los 10 mil pesos a pesar de que es uno de los mejores smartphones en el mercado nacional.

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Precio final del Xiaomi POCO X8

De acuerdo con la publicación realizada en la plataforma web de la tienda de autoservicio, el celular POCO X8 tiene un precio original de 10 mil 999 pesos, sin embargo con la oferta que se le colocó, las y los interesados pueden obtenerlo por tan solo 9 mil 499 pesos.

Más allá del descuento antes mencionado, el celular se puede pagar hasta con 18 meses sin intereses con tarjetas participantes, lo cual haría que abones un máximo de 923.51 pesos cada 30 días.

Características del POCO X8 con descuento en Walmart

Los detalles del POCO X8 destacan que el smartphone cuenta con doble cámara de hasta 50 megapíxeles, así como una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas. El resto de sus características son las siguientes:

RAM de 12 GB

Sistema operativo Xiaomi HyperOS 3

Batería de 8500 mAh

Light Fusion 600 image sensor

Ultrasonic in-display

¿Cómo comprar el Xiaomi POCO X8 en Walmart?

En caso de querer aprovechar la oferta en el POCO X8 de Xiaomi, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, la cual podrás seleccionar el producto para generar el pago correspondiente.

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