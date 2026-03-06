Xiaomi 17 Ultra Leica Edition sorprende con su cámara de nivel profesional

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, conocido como Leica Leitzphone powered by Xiaomi, es el teléfono que la industria no esperaba, pero que muchos necesitaban. Presentado a finales de febrero, este dispositivo es en esencia el Xiaomi 17 Ultra bajo la identidad de la legendaria marca alemana Leica , llevando la fotografía computacional a un nivel que Apple y Samsung aún no han alcanzado.

Bajo el capó trabaja el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 4.6 GHz, acompañado de hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento de hasta 1 TB en formato UFS 4.1. Su pantalla OLED de 6.9 pulgadas alcanza los 3,500 nits de brillo máximo con tasa de refresco LTPO adaptativa de 1 a 120 Hz. La resistencia al agua con certificación IP69 completa un paquete de hardware que supera en múltiples rubros a sus competidores.

Leica Leitzphone y su cámara: la revolución fotográfica del Xiaomi 17 Ultra

El sistema de cámaras del Leica Leitzphone es lo que lo separa definitivamente del resto. El sensor principal es de 1 pulgada con 50 MP, tecnología Light Fusion 1050L y LOFIC ultra-dynamic range, diseñado para capturar significativamente más luz y detalle en escenas complejas de alto contraste, algo que los sensores más pequeños del iPhone 17 Pro Max y el Galaxy S25 Ultra simplemente no pueden replicar.

El gran protagonista es el teleobjetivo Leica de 200 megapíxeles con zoom óptico mecánico continuo entre 75 mm y 100 mm, ampliable digitalmente hasta 400 mm. A diferencia del zoom fijo del Samsung Galaxy S25 Ultra o el sistema de lentes discretas del iPhone, este teléfono ofrece una transición fluida entre distancias focales sin saltos ni pérdida de calidad, gracias al anillo de zoom mecánico físico, una innovación que ningún otro fabricante ha integrado. El tercer sensor es un ultra gran angular de 50 MP con autofocus y campo visual de 115°.

En video, el Leica Leitzphone graba en 4K a 120 fps con Dolby Vision, soporta formatos LOG para edición profesional y permite importar LUTs personalizados, algo orientado a creadores de contenido y cineastas que exigen calidad cinematográfica desde un smartphone. Comparado con el Galaxy S25 Ultra, cuyo teleobjetivo principal es de apenas 50 MP a 5x fijo, la ventaja en resolución y versatilidad del zoom es evidente y medible.

Su precio es de aproximadamente $2,299 dólares, convirtiéndolo en una opción premium entre los topes de gama.

Por qué el Leica Leitzphone supera al iPhone y Samsung en especificaciones clave

La batería de 6,800 mAh es otro punto donde el Leica Leitzphone powered by Xiaomi deja en evidencia a sus rivales. La carga rápida de 90W por cable y 50W inalámbrica contrastan con la batería de 4,832 mAh del iPhone 17 Pro Max y su carga MagSafe limitada a 25W. Para uso intensivo, la diferencia en autonomía es significativa y muy notoria en el día a día.

La cámara frontal de 50 MP con autofocus también supera con creces los 12 MP que ofrecen tanto el iPhone 17 Pro Max como el Samsung Galaxy S25 Ultra en su lente delantera. El teléfono corre Android 16 con Xiaomi HyperOS 3, la versión más reciente disponible, e incorpora Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 y USB-C 3.2, conectividad que aventaja en velocidad y estabilidad a ambos competidores. En conjunto, el Leica Leitzphone powered by Xiaomi 17 Ultra es hoy el smartphone más completo del mercado.