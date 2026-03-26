Liverpool remata el Xiaomi Redmi Note 15 de 256GB, súper cámara de 108MP y batería con duración de hasta 2 días

Liverpool remata el smartphone Xiaomi Redmi Note 15 de 256GB, una ganga para los amantes de la tecnología. La rebaja supera el 40% de descuento, posicionando a este equipo como una de las mejores opciones en relación calidad-precio para quienes buscan renovar su celular sin sacrificar el bolsillo.

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Xiaomi Redmi Note 15 características

El Xiaomi Redmi Note 15 5G tiene una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 6 Gen 3 con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. Su cámara dual es de 108MP, tiene lector de huellas integrado en la pantalla, parlantes stereo, y certificación IP66, y se alimenta de una batería de 5520 mAh de carga rápida,



Pantalla 6.77", 1080 x 2392 pixels

Procesador Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz

Memoria RAM 6GB/8GB/12GB

Almacenamiento 128/256/512GB

Expansión microSD

Cámara Dual, 108MP+8MP

Batería 5520 mAh

OS Android 15

Actualizaciones OS 4 actualizaciones mayores de OS

Soporte 6 años

Perfil 7.4 mm

Peso 178 g

Sus ventajas: Resistente al agua (IP66), lector de huellas en pantalla, sonido Dolby Atmos, sonido Hi-Res, parlantes stereo, carga rápida (45W), gran batería (5520mAh), estabilización óptica de imagen, cámara dual de alta resolución (108MP+8MP), refresco 120Hz, pantalla AMOLED y buena densidad de pixels (388ppi)

Xiaomi Redmi Note 15 precio

La oferta ha llamado la atención debido a las facilidades de acceso al dispositivo:



Precio original: $9,000.00 MXN

Precio de remate: $5,299.00 MXN

Facilidades de pago: La tienda ofrece hasta 6 meses sin intereses con pagos mensuales de tan solo $883.17 MXN.

Esta promoción está disponible a través del sitio web oficial de Liverpool, donde los usuarios pueden consultar más detalles del producto y verificar disponibilidad.

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