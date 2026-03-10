Amazon remata el Xiaomi 15T de 512GB, cámara premium de 50MP y carga rápida

Los descuentos en tecnología siguen apareciendo en línea y uno de los más llamativos del momento está en Amazon. El Xiaomi 15T de 512GB de almacenamiento se encuentra actualmente con una rebaja del 21%.

El dispositivo se caracteriza por su diseño refinado, bordes delgados y un acabado mate, ofreciendo una experiencia fotográfica premium gracias a la colaboración con Leica. Checa los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Xiaomi 15T características

El Xiaomi 15T es un smartphone de gama alta-media (lanzado a finales de 2025) que destaca por su procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, pantalla AMOLED 1.5K de 6.83" a 120Hz y una gran batería de 5500 mAh con carga rápida de 67W. Cuenta con un sistema de cámara triple Leica de 50MP, 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento, todo bajo el sistema operativo HyperOS



Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra con 12GB de RAM, diseñado para un alto rendimiento.

Pantalla: Panel AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120Hz, ideal para gaming.

Cámaras: Sistema triple Leica: Principal de 50MP (sensor Light Fusion 800, OIS), Telefoto de 50MP (2x) y Ultra gran angular de 12MP. Cámara frontal de 32MP. (Pensada para ofrecer imágenes de alta resolución y mejor desempeño en distintas condiciones de iluminación).

Batería y carga: Capacidad de 5500 mAh con soporte para carga rápida de 67W.

Almacenamiento: 512GB de memoria interna.

Sistema operativo: HyperOS basado en Android 15 o 16.

Resistencia y extras: Certificación IP68 (resistencia al agua y polvo), lector de huella en pantalla, altavoces estéreo y conectividad 5G/Wi-Fi 6E.

Xiaomi 15T precio

Este dispositivo pasó de su precio de lista de $13,999 a solo $10,998. Además del descuento directo, la plataforma permite adquirir a 15 meses sin intereses de 733.20 pesos mensuales, una opción que puede resultar atractiva para quienes buscan renovar su smartphone sin hacer un pago único elevado.

Puedes conseguir la oferta aquí.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.