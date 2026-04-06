12 Meses sin Intereses y $6.300 de ahorro: El combo TV Samsung 85 pulgadas y barra de sonido está de oferta en Walmart

¿Una pantalla de 85 pulgadas por menos de 20 mil pesos? En Walmart la oferta del momento corre por cuenta de Samsung, que combina su televisor Business TV de gran formato con una barra de sonido para ofrecer una experiencia de cine en casa sin vaciar la cartera.

El paquete, disponible para envío a domicilio, marca un precio de $19,998 MXN. Esto representa un recorte de $6,299.98 MXN frente a su costo original de $26,297.98 MXN. Un descuento cercano al 24% que difícilmente pasa desapercibido para quien busca renovar su sala.

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¿Por qué este combo de Samsung conviene para tu sala?

No se trata solo de pulgadas. La serie BEF-H de Samsung está diseñada originalmente para entornos comerciales, lo que se traduce en una construcción pensada para operar hasta 16 horas diarias, los siete días de la semana. Para el usuario doméstico, esto significa mayor durabilidad frente a modelos residenciales básicos.

La pantalla despliega resolución 4K Ultra HD con tecnología Crystal LED, lo que mejora el contraste y la pureza del color sin depender de procesadores externos. Sus dimensiones ensambladas —189 cm de ancho por 108.4 cm de alto— exigen una pared generosa, pero el impacto visual justifica el espacio.

El audio, usualmente el talón de Aquiles de las pantallas delgadas, encuentra solución con la barra HW-B400F incluida. Este sistema 2.0 integra woofer para graves profundos sin necesidad de una caja externa estorbosa. Además, la conexión Bluetooth TV Connection elimina cables visibles entre la barra y el televisor.

Para que cheques rápido qué obtienes con esta compra, estos son los pilares del paquete:



Pantalla 4K Crystal LED de 85 pulgadas con dimensiones de 189 x 108 cm

con dimensiones de 189 x 108 cm Barra de sonido 2.0 con woofer integrado y conexión Bluetooth sin cables

Sistema Smart TV con apps de streaming y control unificado One Remote

con apps de streaming y control unificado One Remote Durabilidad certificada para operación de 16 horas diarias, siete días a la semana

El combo Samsung de TV y barra de sonido, en Walmart.|Walmart

¿Qué opciones de pago tiene la oferta en Walmart?

La estrategia de Samsung y Walmart facilita la adquisición. El combo aplica para hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes como BBVA, Citibanamex y American Express. Si prefieres no usar crédito, aceptan Cashi (el monedero digital de Walmart), débito, crédito tradicional y PayPal.

El envío corre por cuenta de la tienda, aunque está sujeto a cobertura según tu código postal. Los tiempos de entrega estimados oscilan entre 3 y 7 días hábiles, dependiendo de tu ubicación. El producto es nuevo, vendido y enviado directamente por el fabricante, con garantía de respaldo oficial.

Comprar una pantalla de este tamaño solía ser una decisión para "algún día". Hoy, con descuentos que rondan los $6,300 MXN y facilidades de pago reales, la barrera de entrada baja considerablemente. La pregunta ya no es si puedes permitírtelo, sino si tu pared está lista para recibir una ventana de 85 pulgadas que, además, promete aguantar el ritmo de maratones de series y partidos de fútbol sin pedir descanso.