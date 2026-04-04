¡Cine en casa! Walmart remata la pantalla Motorola 65 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV QLED

Walmart ha puesto en promoción una pantalla Motorola de 65 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV QLED (modelo MOT65UQE11), ofreciendo un descuento atractivo para quienes buscan renovar su equipo de entretenimiento en casa.

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Pantalla Motorola 65 pulgadas características

La pantalla Motorola de 65 pulgadas (modelo destacado MOT65UQE11) es una Smart TV 4K Ultra HD (3840x2160) con tecnología QLED, que ofrece colores vibrantes y Google TV integrado para acceso rápido a streaming. Destaca por su panel plano, soporte Dolby Vision/Atmos, tecnología MEMC para fluidez y compatibilidad con asistente de voz.



Asistente de Google: Accede a tu contenido con comandos de voz

Smart TV Android 11

Chromecast Integrado

Colores Vibrantes e impresionantes con el panel QLED

Google Play, instala tus aplicaciones preferidas

Marco de TV Ultra delgado (Frameless)

Procesador: ARM Cortex-A55 Quad Core con 2 GB RAM y 16 GB ROM.

Bluetooth

Entradas de HDMI y USB

"Esta Smart TV de Motorola integra la última tecnología de Google para proporcionar una mezcla optimizada de innovación y rendimiento, asegurando una experiencia de visualización de primera categoría. Sumérgete en visuales impresionantes con la tecnología de pantalla QLED, que ofrece imágenes vibrantes y claras. El generoso tamaño de soporte para tu Motorola TV de 65" mejora la conveniencia para una experiencia inmersiva, experimenta un contraste mejorado y un espectro más amplio de colores con la tecnología de Alto Rango Dinámico (HDR) en este televisor inteligente. Asegura una experiencia de visualización más vívida y realista. El Google Smart TV presenta un atractivo acabado muy elegante, convirtiéndolo en una adición elegante a cualquier espacio habitable y complementando las estéticas modernas. Mejora el aspecto general de la habitación, actualiza tu configuración de entretenimiento en casa con la Motorola TV de 65", donde la sofisticación se encuentra con la funcionalidad, asegurando que cada momento de visualización se convierta en una experiencia cinematográfica. Ver aplicaciones como Google TV, Netflix, YouTube. Google Assistant está incluido en esta televisión", se lee en la descripción del producto.

Pantalla Motorola 65 pulgadas precio

El precio actual del televisor es de $8,490, una reducción significativa frente a su costo original de $10,999, lo que representa un ahorro de $2,509. Además, la tienda ofrece la posibilidad de adquirir el producto a hasta 24 meses sin intereses, con pagos mensuales aproximados de $353.75, facilitando su compra.

En cuanto a políticas de compra, Walmart ofrece devolución hasta 30 días después de recibido el producto, brindando mayor seguridad al consumidor. Puedes conseguir la oferta aquí.

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