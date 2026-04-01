¡Vecinos hartos! Obra de agua en Iztapalapa cumple 4 meses parada y llena de basura

Desde noviembre del año pasado, vecinos de Iztapalapa denunciaron una fuga de agua, en la colonia Santa María Aztahuacán. Cuatro meses después, los trabajos en la obra siguen sin avances, convirtiéndose en un foco de contaminación y riesgo para quienes viven en la zona, en una de las alcaldías con más problemas de suministro de agua en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los vecinos, las autoridades correspondientes acudieron a atender la fuga y comenzaron los trabajos de reparación de la tubería de agua potable; no obstante, apenas un mes después, los trabajadores de la alcaldía abandonaron la obra. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué pasó con la obra de agua en la colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa?

En entrevista para adn Noticias, Héctor González Casas, vecino de la calle Francisco Villa, relató que él hizo la denuncia de la fuga de agua desde el mes de diciembre de 2025. De acuerdo con el vecino, las autoridades acudieron a atender la fuga y comenzaron con los trabajos de reparación y mantenimiento. Sin embargo, las labores quedaron abandonadas desde hace aproximadamente cuatro meses.

#BrigadaSEGIAGUA realizó trabajos del Programa de Desazolve Masivo de Vialidades Primarias, en📍calle Brigada Carbajal, entre Campaña de Ixcatlan y Camilo Ríos, colonia Ejercito de Oriente zona Peñón, @Alc_Iztapalapa.#AccionesSEGIAGUA🛠️@GobCDMX pic.twitter.com/XB5Th05U5S — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 1, 2026

El sitio presenta una fuga visible, lo que representa un desperdicio de agua potable en una de las zonas de la capital mexicana que más sufren por la escasez del recurso.

Además, el vecino denuncia que tras el abandono de las autoridades, vecinos de la zona han convertido la obra inconclusa en un basurero improvisado, pues han comenzado a tirar desde cascajo, llantas y basura hasta cadáveres de animales.

El vecino aseguró que ha reportado la situación en múltiples ocasiones a las autoridades sin obtener respuesta concreta ni fechas claras para la reanudación de los trabajos.

Iztapalapa y su historia de escasez de agua

La problemática no es nueva. Iztapalapa ha sido históricamente una de las alcaldías más afectadas por la falta de agua en la capital. Factores como la sobreexplotación de mantos acuíferos, fugas en la red hidráulica y la infraestructura deficiente han agravado el suministro de agua en Iztapalapa durante años.

Paradójicamente, mientras colonias enteras enfrentan cortes o reciben agua con pipas, fugas como la reportada en Santa María Aztahuacán siguen sin atenderse.

Por el momento, el llamado es para las autoridades de la alcaldía Iztapalapa para que atiendan de manera inmediata este socavón que se ha convertido en un basurero clandestino y que, además de ser un riesgo para la integridad de los vecinos, también puede convertirse en un foco de infección.