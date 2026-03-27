Liverpool remata iPhone 13 con más del 50% de descuento: así queda la oferta final y MSI

Para todos los amantes y aficionados a iPhone, Liverpool lanzó una oferta difícil de ignorar. Se trata del iPhone 13 Pro Max en versión reacondicionada, con un descuento que supera el 50% y facilidades de pago que permiten adquirirlo sin afectar tanto el bolsillo.

Este modelo, que originalmente rondaba los $18,999 pesos, ahora puede encontrarse por $9,390 pesos, convirtiéndose en una de las promociones más atractivas dentro del segmento premium, especialmente por incluir meses sin intereses y envío gratis a todo el país.

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Así es la oferta del iPhone 13 en Liverpool

El equipo corresponde a unidades tipo outlet provenientes de exhibición, lo que significa que no han tenido dueño previo ni han sido reparados. Aun así, pueden presentar ligeros detalles estéticos que no afectan su funcionamiento.

Entre los puntos más importantes de la oferta destacan:

Precio con descuento: $9,390 pesos

Precio original: $18,999 pesos

Hasta 6 meses sin intereses con tarjetas Liverpool

con tarjetas Liverpool 3 meses sin intereses con otros bancos

con otros bancos Envío gratis a todo México

Garantía contra defectos de fabricación

Además, el dispositivo se entrega con accesorios originales nuevos (excepto audífonos) y en caja genérica, manteniendo un estado funcional cercano al 100%.

El equipo incluye sus accesorios originales como cargador y caja, con excepción de audífonos. |Imagen Ilustrativa

Características del iPhone 13 Pro Max reacondicionado

El iPhone 13 Pro Max sigue siendo uno de los equipos más completos de Apple, incluso varios años después de su lanzamiento. Estas son algunas de sus especificaciones más relevantes:

Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+

con resolución Full HD+ Procesador Apple A15 Bionic

Sistema de desbloqueo con Face ID

Cámara frontal de 12 MP

Cámara trasera de 12 MP

Memoria RAM de 6 GB

Batería de 4,800 mAh

Conectividad Wi-Fi, Bluetooth y NFC

Compatibilidad con SIM y eSIM

El iPhone 13 Pro Max destaca por incorporar el procesador Apple A15 Bionic, uno de los chips más potentes de su generación, lo que permite un rendimiento fluido tanto en tareas cotidianas como en aplicaciones exigentes. Además, frente a modelos anteriores, mejoró la eficiencia energética, ofreciendo una mayor duración de batería, algo clave para quienes usan el celular durante todo el día.

Otro de sus puntos fuertes está en el apartado fotográfico, con un sistema de cámaras que mantiene resultados de alta calidad en distintas condiciones de luz. También integra Face ID, compatibilidad con 5G y una pantalla amplia de 6.7 pulgadas que mejora la experiencia en contenido multimedia.

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