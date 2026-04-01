Amazon remata pantalla Sony 4K de 65 pulgadas por menos de 10 mil pesos

Si uno de tus pasatiempos favoritos es ver series, películas o partidos y estás pensando en comprar una nueva pantalla, en Amazon hay una oferta imperdible de una pantalla Sony de 65 pulgadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Amazon remata pantalla Sony de 65 pulgadas

En Amazon, la pantalla Sony BRAVIA 3 de 65 pulgadas 4K reacondicionada tiene descuento del 10%, por lo que solo pagarías 8 mil 999 pesos. Además, hay opción de comprarla a 12 meses de 913.39 pesos.

Características de la pantalla Sony

La pantalla Sony cuenta con tecnología QFHD y resolución 4K con frecuencia de actualización 60 y tecnología de conectividad Wi-Fi. Con Triluminos Pro obtienes colores realistas en cada destello y sombra. Su audio es excelente gracias a que cuenta con X- Balanced Speaker diseñado para ofrecer un audio más nítido en una TV más delgada. Tiene bisel más discreto para inmersión completa.

Los usuarios le dan 4.1 de 5 estrellas destacando que el producto es de excelente calidad, fue entregado en caja y con todos los accesorios.

¿Qué es una compra Amazon Renewed?

Los productos renewed ofrecen una opción accesible para que puedas ahorrar en las marcas que más te gustan. Todos los productos son inspeccionados, probados y limpiados. Viene con accesorios equivalentes a los que se envían en la caja cuando el producto es nuevo y aunque puede ser que no sean originales si son compatibles.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.