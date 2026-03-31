Rematan el Honor Magic 7 con cámara de 108 MP por menos de 5 mil pesos en Walmart

El Honor Magic 7 Lite, considerado como uno de los celulares de gama media-alta de mayor calidad en el mercado, tiene un descuento especial en la tienda en línea de Walmart este 2026, pues se anunció que el smartphone se puede comprar por menos de los 5 mil pesos e incluso en pagos a meses.

Fue a través de la página web oficial de la tienda de autoservicio que se dio a conocer que en caso de querer adquirir el celular, el mismo podría llegar hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los tres días hábiles, esto dependiendo de la disponibilidad y dirección de los interesados.

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Precio final del Honor Magic 7 en Walmart

De acuerdo con la página de Walmart el precio original del Honor Magic 7 de 256 GB es de 5 mil 279 pesos mexicanos, sin embargo con el descuento que se le colocó, el smartphone quedó en un costo final de tan solo 4 mil 999 pesos.

Se mencionó que en este celular, se puede aplicar la promoción de hasta tres meses sin intereses con pagos de mil 666.33 pesos, esto dependiendo de las tarjetas participantes al momento de querer realizar la compra en cuestión.

Características del Honor Magic 7 con descuento en Walmart

Más allá de que el Honor Magic 7 cuente con una cámara principal de hasta 108 megapíxeles, el smartphone también destaca contar con una de las baterías más duraderas en el mercado internacional gracias a los 6600 mAh con los que cuenta.

El resto de las características de este Honor, son las siguientes:

Pantalla de 6,78 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 6

Pantalla Curva AMOLED

256 GB de almacenamiento

Velocidad 2.2 GHz de velocidad en procesador

¿Cómo aprovechar la oferta en Walmart?

En caso de querer aprovechar los descuentos en el Honor Magic 7 en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, lugar en el cual podrás seleccionar el producto y dirigirte al apartado de pago.

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