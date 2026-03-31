Triple cámara trasera y pantalla AMOLED: Walmart remata el Samsung Galaxy A16 con 3 Meses sin Intereses

Walmart sorprendió esta semana al dejar el Samsung Galaxy A16 LTE con un fuerte descuento de $1,700 pesos: Pasó de $4,299 a $2,599 en un movimiento que huele a liquidación de verdad.El equipo, en color verde claro, llega desbloqueado y listo para funcionar con Telcel, Movistar, AT&T o cualquier OMV que uses.

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¿Cuáles son las principales características del Samsung Galaxy A16?

No es el celular más potente del mercado. Ni falta que hace. Lo que realmente engancha del Samsung Galaxy A16 es cómo resuelve lo importante sin complicaciones. Su pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas no es solo grande: los colores saltan, los negros son profundos y ver series en Netflix o TikTok se siente como en equipos que cuestan el doble. El procesador MediaTek Helio G99, junto con 4 GB de RAM, mueve sin broncas las apps del día a día: WhatsApp, Instagram, Uber, Spotify.

La batería de 5,000 mAh es de las que aguantan el ritmo. Sales de casa a las 7 am y llegas a las 9 pm con 20% restante. Eso, en la vida real, se agradece.

Y aquí viene el dato que muchos pasan por alto: Samsung promete seis años de actualizaciones de sistema y parches de seguridad. Traducción: tu Galaxy A16 podría estar recibiendo Android 20 en 2030. En un mercado donde los celulares de gama media suelen quedar olvidados a los dos años, esto cambia las reglas del juego.

Las cámaras traseras (50 MP principal + ultra gran angular + macro) cumplen para fotos de comida, selfies en el metro o documentos rápidos. Nada revolucionario, pero sí confiable. La frontal de 13 MP te saca del apuro en videollamadas sin que te veas como pixel ambulante.

Oferta en Walmart del Samsung Galaxy A16.|Walmart

Forma de pago para el Samsung Galaxy A16 y método de envío

En Walmart puedes dividir el pago en 3 meses sin intereses con tarjetas como BBVA o Citibanamex, lo que deja las cuotas mensuales en $866.33 MXN. ¿Prefieres estirar el plazo? Hay opciones a 24 meses con intereses fijos, según tu banco.

El envío llega a tu domicilio o, si te urge, puedes recogerlo en tienda (Pickup) checando disponibilidad con tu código postal. La garantía de un año corre por cuenta de Samsung, y si algo no te convence, la política de devoluciones de Walmart te da hasta 30 días para regresarlo.

El Galaxy A16 no busca ser el protagonista de las especificaciones técnicas. Apunta a otra cosa: ser el compañero confiable que no te deja tirado, que se ve bien, que dura y que, sobre todo, no te vacía la cuenta bancaria.