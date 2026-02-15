Rematan el HONOR Magic 8 Lite de 256GB, cámara de 108MP, carga rápida y funciones IA

¡Oferta imperdible! Liverpool lanzó una atractiva promoción en el celular HONOR Magic 8 Lite AMOLED de 6.7 pulgadas con 256GB de almacenamiento. El modelo se encuentra disponible en color dorado y negro, opciones que combinan elegancia y estilo.

HONOR Magic 8 Lite características

El Honor Magic 8 Lite es un smartphone de gama media con soporte 5G, destacado por su batería masiva de 7500/8300 mAh con carga rápida de 66W, procesador Snapdragon 6 Gen 4, y una pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas a 120Hz. Ofrece una cámara principal de 108MP, 8GB de RAM, opciones de hasta 512GB de almacenamiento y una alta resistencia con certificaciones IP68/IP69K.



Pantalla: AMOLED de 6.79 pulgadas, resolución 1.5K (píxeles), tasa de refresco de 120Hz y atenuación PWM de 3840Hz.

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8GB de RAM, y opciones de 256GB o 512GB de almacenamiento.

Batería y carga: Capacidad de 7,500mAh a 8,300mAh (varía según la fuente) con carga rápida de 66W, destacando por su gran autonomía.

Cámara: Sistema de cámara trasera doble con un sensor principal de 108MP y gran angular de 5MP. Cámara frontal de 16MP.

Diseño y resistencia: Certificación IP68/IP69K (resistencia al agua y polvo), con un diseño fino (aprox. 7.76 mm de grosor).

Sistema operativo: MagicOS 9.0 basado en Android 15.

Funciones IA: Incluye herramientas de inteligencia artificial para edición fotográfica (borrador de objetos, mejora de detalles).

HONOR Magic 8 Lite precio

El HONOR Magic 8 Lite se encuentra a un precio rebajado de $10,000 a solo $7,102, lo que representa un descuento de casi 30%; una cantidad considerable para quienes buscan renovar su smartphone.

Además del precio especial, los clientes pueden adquirirlo hasta a 6 meses sin intereses de $1,183.67 pesos mensuales, facilitando el pago sin afectar el presupuesto.

El dispositivo destaca por su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, ideal para disfrutar contenido multimedia, redes sociales y videojuegos con colores intensos y buena definición. Asimismo, sus 256GB de almacenamiento interno permiten guardar miles de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio.

