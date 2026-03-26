Walmart remata Samsung Galaxy S25 con más de $15,000 pesos de descuento: este es su precio final y opciones de pago

Walmart lanzó una de las ofertas más agresivas del año para el Samsung Galaxy S25 Ultra: el modelo de 512 GB en Negro Titanio bajó de $35,999 a $20,499 pesos. Sí, leíste bien: un ahorro real de $15,500 MXN, equivalente a casi 43% de descuento. El equipo está desbloqueado y listo para usarse con cualquier compañía en México.

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Lo que hay que saber sobre el Samsung Galaxy S25 Ultra

El Galaxy S25 Ultra no es un teléfono cualquiera. Samsung lo diseñó para usuarios que exigen lo máximo: pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+, tasa de refresco adaptable de 120 Hz y protección Gorilla Glass Armor 2. Traducido: se ve increíble, responde al instante y aguanta el ritmo del día a día.

Por dentro, el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite (optimizado exclusivamente para la serie Galaxy) mueve todo sin sudar. Acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, puedes editar video en 8K, jugar títulos pesados o tener decenas de apps abiertas sin que el equipo se trabe.

¿Qué hace especial al Samsung Galaxy S25 Ultra? La cámara es otro nivel. El sistema cuádruple trasero incluye un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos (10 MP y 50 MP) que permiten zoom espacial de hasta 100x. ¿Traducción práctica? Puedes capturar detalles a distancia que otros teléfonos simplemente no ven. La selfie cam de 12 MP completa el paquete para videollamadas nítidas.

La batería de 5,000 mAh aguanta todo el día, incluso con uso intenso. Y si se acaba, la carga rápida de 45W la recupera en minutos. Además, cuenta con carga inalámbrica de 15W y resistencia IP68 contra agua y polvo. El S Pen integrado en el chasis es el toque final para quienes toman notas, dibujan o editan documentos sobre la marcha.

Oferta en Walmart del Samsung Galaxy S25 Ultra.|Walmart

¿Cómo pagar el Samsung Galaxy S25 Ultra en Walmart?

Walmart facilitó el acceso al equipo con opciones que se adaptan a distintos presupuestos. Checa las alternativas:



Meses Sin Intereses: Hasta 15 MSI con tarjetas participantes (BBVA, Citibanamex, HSBC, etc.), con pagos fijos desde $1,366.60 MXN mensuales.

Hasta 15 MSI con tarjetas participantes (BBVA, Citibanamex, HSBC, etc.), con pagos fijos desde $1,366.60 MXN mensuales. Pagos extendidos: Planes a 18 o 24 mensualidades fijas (con intereses) para quienes prefieren cuotas más bajas.

Planes a 18 o 24 mensualidades fijas (con intereses) para quienes prefieren cuotas más bajas. Métodos alternos: Efectivo, débito o Cashi, la app de pagos de Walmart que a veces incluye bonificaciones exclusivas.

El envío a domicilio generalmente es gratuito y llega en 24-48 horas en zonas metropolitanas. Si prefieres recogerlo tú mismo, el servicio Pickup permite obtenerlo el mismo día o al siguiente en la sucursal que elijas, sujeto a inventario. Los miembros de Walmart Pass, por cierto, disfrutan envíos ilimitados sin costo.

Un detalle que conviene saber: la caja del Galaxy S25 Ultra ya no incluye adaptador de corriente ni audífonos. Samsung priorizó la reducción de residuos, así que solo vienen el smartphone, cable USB-C a USB-C, pin para SIM y la guía de inicio. Si necesitas el cubo de carga, tendrás que comprarlo aparte.