PetPhone, el celular para hablar con tu mascota; precio y funciones
¿Tu mascota podrá llamarte por teléfono? Una empresa creó un smartphone para mascotas y aquí te contamos cómo funciona.
Tener una mascota es una gran responsabilidad y para que los dueños mantengan una comunicación constante con sus perros o gatos, una empresa tecnológica de Singapur creó el Petphone que reconoce movimientos y los convierte en avisos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Crean teléfono para mascotas
Durante el Mobile World Congress 2026 se presentó el Petphone, un celular inteligente que te permite hablar con tu mascota. En un video de mostró como un gato saltó tres veces y eso generó una llamada telefónica.
Este dispositivo permite que las mascotas puedan interactuar con su dueño a la distancia pues cuenta con voz bidireccional y funciones de reconocimiento de comportamiento.
¿Cómo funciona?
PetPhone cuenta con Inteligencia Artificial, sensores de movimiento y GPS, solo debes colocarlo en el cuello de tu perro o gato como un collar y a través de la aplicación los dueños pueden llamar al dispositivo para saber cómo está su mascota.
El dispositivo reconoce determinados movimientos y los puede convertir en avisos o llamadas, por ejemplo si un perro salta tres veces el dispositivo puede llamar al dueño. Si el perro da vueltas puede avisar al propietario que el animal tiene hambre o sed. Puede detectar ladridos o agitación y permite que puedas hablarle a tu mascota de forma remota y cuenta con 6 características:
- GPS, AGPS, LBS, Bluetooh, WiFi y radar activo para monitorear.
- GlocalMe permite una búsqueda activa por radar guía hasta un objetivo sin GPS.
- PetPhone admite redes de más de 350 operadores en todo el mundo y brinda servicio en más de 200 países.
- No hay necesidad de tarjeta SIM física.
- Solo pesa 45 gramos por lo que es ideal para todo tipo de mascotas.
- Cuenta con modo avión que permite enviar cualquier señal durante un vuelo y reanudar el rastreo al aterrizar.
¿Cuánto cuesta el PetPhone?
El teléfono es elaborado por la marca GlocalMe, compañía de solución de conexión de datos móvil y tiene un costo de mil 600 pesos con el servicio gratuito de un mes. El paquete anual cuesta 2 mil 666 pesos. Hay en color rosa y verde. Hasta el momento no se ha confirmado si el PetPhone llegará a México. ¿Lo comprarías?
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.