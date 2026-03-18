Samsung Galaxy A16, con 23% de descuento en Liverpool: precio especial y 6 MSI para un gama media

El Samsung Galaxy A16 en Liverpool tiene hoy un precio especial que vale la pena revisar: 23% de descuento sobre su valor original, con posibilidad de 6 MSI para un gama media que ofrece pantalla Super AMOLED, triple cámara trasera y batería de larga duración por solo 3,499 pesos.

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Así es el Samsung Galaxy A16 con descuento en Liverpool

El Samsung Galaxy A16 llega a Liverpool con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas y resolución Full HD+, una combinación que entrega colores intensos y detalles nítidos en cada imagen, ideal para quienes consumen contenido multimedia a diario.

Su procesador MediaTek Helio G99 le da fluidez suficiente para las tareas cotidianas más exigentes. La interfaz One UI de Samsung, sobre la última versión de Android, suma una experiencia personalizable y bastante intuitiva para cualquier tipo de usuario.

La batería de 5,000 mAh es otro punto fuerte del equipo, con autonomía para jornadas completas sin necesidad de carga intermedia. El diseño del Galaxy A16 es compacto para su tamaño de pantalla, con ranura para dos SIM y desbloqueo numérico o por patrón.

Con 23% de descuento, Samsung Galaxy A16 en Liverpool se coloca como una opción accesible dentro de la gama media.|Liverpool

Cámara triple y funciones destacadas del Galaxy A16

La cámara trasera principal de 50 MP permite fotos con gran nivel de detalle en condiciones de buena luz. El sistema se completa con dos lentes adicionales de 5 MP y 2 MP, que amplían las posibilidades fotográficas del equipo según el tipo de toma.

Especificaciones de cámara:

Cámara trasera: 50 MP (principal) + 5 MP + 2 MP

Cámara frontal: 13 MP para selfies nítidos

Sistema operativo: Android con One UI de Samsung

Para los retratos y videollamadas, la cámara frontal de 13 MP aporta definición suficiente para destacar detalles del sujeto. Es una resolución competitiva dentro del segmento gama media, especialmente en este rango de precio.

Otras funcionalidades clave del móvil con descuento en Liverpool

Conectividad Wi-Fi incluida

Procesador MediaTek Helio G99

Soporte para dos ranuras SIM

Equipo desbloqueado para cualquier compañía

El precio de 3,499 pesos con hasta 6 MSI representa mensualidades aproximadas de 583 pesos, según el método de pago elegido en Liverpool. El 23% de descuento lo coloca como una de las opciones más accesibles del segmento en esta tienda departamental.