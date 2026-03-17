A mitad de precio: Liverpool liquida el Samsung Galaxy A07 con hasta 6 meses sin intereses

Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y, si estás pensando en estrenar celular para capturar fotos, videos o simplemente mantenerte conectado durante tus viajes, Liverpool tiene celulares en oferta que pueden interesarte. El Samsung Galaxy A07 bajó de precio de forma importante y ahora se puede conseguir por mucho menos de lo habitual.

Este modelo combina una pantalla amplia, batería duradera y un precio accesible que bajó de $5,500 pesos a solo $2,650 pesos.

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Un celular sencillo, pero con lo necesario para el día a día

Este modelo destaca por ofrecer características equilibradas para tareas cotidianas como redes sociales, llamadas, navegación o contenido multimedia.

Entre sus puntos más llamativos están:

Pantalla LCD de 6.7 pulgadas HD+ con tasa de refresco de 90 Hz

con tasa de refresco de 90 Hz Cámara principal de 50 MP con sensor de profundidad de 2 MP

con sensor de profundidad de 2 MP Cámara frontal de 8 MP

Procesador MediaTek Helio G99

4 GB de RAM

Además, incluye desbloqueo por huella, reconocimiento facial y conexión Bluetooth y Wi-Fi.

Este equipo cuenta con una pantalla LCD de 6.7 pulgadas HD+.|Imagen Ilustrativa

El descuento que está llamando la atención

El Samsung Galaxy A07 pasó de costar 5,500 pesos a solo 2,650 pesos, lo que representa una rebaja de más del 50%.

A esto se suma que puede comprarse con facilidades como:

6 meses sin intereses de 441.67 pesos

Envío gratis a todo México

Garantía de 1 año

Su batería de 5,000 mAh con carga de 25W lo hace aún más atractivo, ya que permite usarlo durante todo el día sin preocuparte por quedarte sin energía.

Si buscas un celular económico, confiable y con lo esencial para acompañarte en tus próximas salidas o vacaciones, esta oferta en Liverpool puede ser una de las mejores opciones del momento.

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