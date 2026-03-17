Con 52% de descuento: Liverpool desploma y remata el Moto G15, el smartphone más buscado, con cámara de 50MP

Bajar de $6,000 a menos de $3,000 pesos no es una rebaja cualquiera. Liverpool acaba de desplomar el precio del Motorola Moto G15 con un descuento del 52%, a $2,890, en una movida que pone en aprietos a rivales como Samsung en el segmento de entrada-media.

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Principales características y beneficios del Moto G15

Por ese precio, el comprador no solo se lleva un equipo con 256 GB de almacenamiento —cuatro veces más que la base de muchos competidores—, sino también Android 15 de fábrica, una pantalla de 6.7 pulgadas con brillo alto para usar bajo el sol y una cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel que mejora las fotos con poca luz.

La combinación de especificaciones y precio rompe la lógica del mercado. Mientras marcas como Samsung mantienen sus gama media por encima de los $4,500 pesos, el Moto G15 ofrece características similares —batería de 5,000 mAh, carga rápida TurboPower, audio estéreo con Dolby Atmos— por casi la mitad.

Liverpool no solo tira el precio, también facilita la compra. Las opciones de pago amplifican el atractivo:



Hasta 6 meses sin intereses con tarjeta Liverpool

Meses sin intereses con otras tarjetas de crédito (usualmente 3)

Pago único con el descuento aplicado

Transferencia, débito o monedero electrónico

Y si la inmediatez importa, el envío es gratis a todo México o puedes recogerlo en tienda el mismo día, siempre que haya stock local.

Moto G15, en Liverpool.|Liverpool

¿Vale la pena el Moto G15 en 2026?

Para quien busca un celular que no se trabe con el uso diario, que guarde miles de fotos sin pedirte borrar nada y que llegue con el sistema operativo más reciente, la respuesta es sí. Android 15 no solo trae mejoras de privacidad y personalización, sino que garantiza actualizaciones de seguridad por delante.

La cámara de 50 MP no compite con los flagships de $20,000 pesos, pero para redes sociales, videollamadas y recuerdos familiares cumple sin problemas. El panel de 6.7 pulgadas, por su parte, hace que ver series o jugar se sienta más inmersivo, incluso en exteriores gracias a su tecnología de alto brillo.

El almacenamiento de 256 GB, expandible hasta 1 TB con MicroSD, resuelve un dolor común: la advertencia de "espacio insuficiente" justo cuando quieres grabar un video importante. Ya no habrá excusas para borrar fotos de la familia o aplicaciones que sí usas.