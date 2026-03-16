Video: Perro corre desesperado detrás del auto de su dueña que lo abandona en plena avenida en Apodaca

Una nueva historia de presunto maltrato animal causó indignación en redes sociales. Un perro fue captado corriendo desesperado detrás de un auto que circulaba en una avenida del municipio de Apodaca, Nuevo León.

Al parecer, la conductora era la dueña del perrito y lo había abandonado en plena avenida, sin importarle que el animal corrió grave peligro de morir atropellado. Te contamos los detalles de esta historia que se volvió viral.

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Videos de perros: captan a mujer que abandonó a su mascota en avenida en Apodaca

A todos nos encantan los videos de perros en redes sociales; sin embargo, un nuevo video viral causó preocupación a miles de internautas. En el clip se puede ver el momento en el que un perrito de color negro corre desesperadamente detrás de un auto rojo en la avenida Diego Díaz de Berlanga en Apodaca, Nuevo León.

ndignación en Apodaca 💔🐶



Un perrito fue captado corriendo detrás de un auto rojo por varios kilómetros sobre la Avenida Diego Díaz de Berlanga, cerca del Arroyo Topo Chico, luego de que presuntamente fuera abandonado 🚗



Vecinos intentaron detener el vehículo y pedir ayuda,… pic.twitter.com/AayY8lzhMp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 16, 2026

Un conductor se percató de que el animal persiguió al auto rojo por varios kilómetros, por lo que comenzó a grabar con su celular la situación. Cada vez que el tráfico detenía a los autos, el perrito se acercaba al auto rojo como esperando que su dueña le abriera la puerta; sin embargo, la mujer volvía avanzar y no mostraba intenciones de detenerse.

Fue entonces que el hombre que grababa se bajó de su auto para hablar con la conductora del auto rojo y pedirle que recogiera a su mascota. Según testigos, incluso se pidió el apoyo de una patrulla, pero los elementos de seguridad no apoyaron a los ciudadanos, por lo que la mujer huyó y abandonó a su mascota.

¿Qué pasó con el perro abandonado y cuál es la pena por maltrato animal en Nuevo León?

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que ocurrió con el perrito y si hubo alguien que lo resguardará luego del abandono en calles de Apodaca. Es importante recordar que el abandono también es una forma de maltrato animal.

En Nuevo León, el maltrato animal se castiga con penas severas que incluyen de 1 a 4 años de prisión y multas que rondan los $6,000 pesos, pudiendo ser mayores según la gravedad. Las sanciones aumentan si se documenta el maltrato en video o si se comete frente a menores.