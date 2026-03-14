Ponen a precio de remate la cámara submarina 4K de 32 GB en Walmart

Si estás pensando en salir pronto de vacaciones con tus seres queridos y no quieres olvidar ni un sólo momento te tenemos muy buenas noticias, pues Walmart colocó un descuento especial en la cámara submarina 4K Ultra HD, la cual puede grabar y tomar fotos hasta dentro de 30 metros de profundidad.

Fue a través de la tienda en línea de la compañía, que se mencionó que esta cámara puede ser entregada hasta la puerta de tu casa en un periodo no mayor a los tres días, esto dependiendo de la disponibilidad en sucursales y la ubicación de cada cliente.

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Precio final de la cámara submarina en Walmart

De acuerdo con la plataforma web de Walmart, el precio original de la cámara submarina 4K Ultra HD es de mil 457 pesos, sin embargo, cuenta con un descuento preferente que deja el producto en tan solo mil 259 pesos, los cuales incluso se pueden pagar hasta con 18 meses sin intereses.

Es importante mencionar que en caso de querer aprovechar la promoción de los meses, las mensualidades quedarían fijas en 122.40 pesos con tarjetas participantes, las cuales podrás conocer al momento de realizar la compra con la tienda en línea.

Características de la cámara submarina en Walmart

Las características generales anunciadas por la tienda de autoservicio, señalan que esta cámara submarina tiene opciones de color en blanco, negro, rosa, amarillo, durado, azul y aguas grises. Se destacó que cuenta con una resistencia de 30 metros de profundidad con resolución HD DV Water 4K Ultra HD.

Por otro lado, puede grabar video con 4K 30fps, mientras que la resolución de la cámara es de 16 megapixeles, los cuales convierten a la misma en una de las mejores opciones de compra en el mercado nacional.

¿Cómo comprar la cámara submarina con descuento en Walmart?

Para aprovechar el descuento y promoción en la cámara submarina, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Walmart en el cual podrás seleccionar el artículo y dirigirte a la pestaña del pago.

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