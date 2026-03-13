Walmart pone la MacBook Air M2 de 13 pulgadas de Apple con descuento imperdible de $2,700 pesos

Walmart bajó el precio de la MacBook Air con chip M2 de 13.6 pulgadas: de $20,699 pesos pasó a $17,999 pesos, es decir, te ahorras $2,700 pesos en el momento, en una oportunidad ideal para renovar la laptop o comprar una por primera vez.

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Características de la MacBook Air

Este modelo fue el que renovó por completo la línea Air. Olvídate del diseño en forma de cuña; ahora el cuerpo es uniforme, súper delgado y está hecho en aluminio reciclado. El color disponible en esta promo es Media Noche, un azul oscuro casi negro que se ve bien y, de paso, no marca tanto las huellas.

¿Para qué sirve en el día a día? Piensa en ella para lo básico y más: trabajar con documentos, navegar con varias pestañas abiertas, editar fotos para redes, tomar videollamadas o ver series. Todo corre fluido porque trae el chip M2 de Apple, que es justo lo que le da potencia sin calentar el equipo. Y como no tiene ventiladores, ni te vas a dar cuenta de que está encendida: cero ruidos.

Si las especificaciones técnicas no son lo tuyo, aquí te va lo que necesitas saber, sin tecnicismos:



Pantalla Liquid Retina de 13.6": Se ve nítida, con colores reales y buen brillo (500 nits), así que no sufres si te toca trabajar bajo luz directa.

Se ve nítida, con colores reales y buen brillo (500 nits), así que no sufres si te toca trabajar bajo luz directa. Batería que aguanta hasta 18 horas: En la práctica, significa que sales de casa con carga completa y regresas sin necesidad de llevar el cargador.

En la práctica, significa que sales de casa con carga completa y regresas sin necesidad de llevar el cargador. Cámara de 1080p y audio espacial: Tus videollamadas se ven más claras y, si ves contenido, las cuatro bocinas le dan más profundidad al sonido.

Tus videollamadas se ven más claras y, si ves contenido, las cuatro bocinas le dan más profundidad al sonido. Puertos que sí usas: MagSafe para cargar (se conecta con imán y evita jalones accidentales), dos puertos Thunderbolt para accesorios rápidos y entrada para audífonos de 3.5 mm.

MagSafe para cargar (se conecta con imán y evita jalones accidentales), dos puertos Thunderbolt para accesorios rápidos y entrada para audífonos de 3.5 mm. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: Lo justo para manejar varias tareas a la vez y guardar tus archivos sin preocuparte tanto por el espacio.

Formas de pago y métodos de envío

En Walmart, la compra se puede pagar de varias formas. Si prefieres diferir, hay meses sin intereses hasta en 15 parcialidades con tarjetas participantes; cada mensualidad quedaría en alrededor de $1,199.93 pesos. También aceptan débito, crédito y pagos con Cashi, la billetera digital de la tienda.

Sobre la entrega, el envío generalmente es sin costo para este tipo de productos. Los tiempos varían según tu código postal: en algunas zonas llega al día siguiente, en otras tarda entre 2 y 5 días hábiles. Si te urge o prefieres evitar esperas, puedes elegir recoger en tienda sin costo extra, siempre que haya stock en la sucursal que elijas.

La MacBook Air M2 apunta a quienes buscan un equipo ligero, con buena autonomía y rendimiento para tareas cotidianas. Con el precio actual en Walmart, se posiciona como una opción interesante para dar el salto a Apple o renovar sin irse a modelos más caros. La promoción está activa en línea y sujeta a disponibilidad, así que si te late, conviene revisar la página del retailer para confirmar que haya unidades en tu zona.