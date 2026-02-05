5 Ajustes en la cámara de tu teléfono para tomar fotos como un profesional

La cámara de tu teléfono viene configurada de forma predeterminada para intentar adivinar qué quieres capturar y para ello cuenta con ciertos automatismos pensados para funcionar en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, esto puede ocasionar que no aproveches al máximo la cámara de tu equipo en situaciones como el tomar fotos de noche.

Si quieres sacarle partido a la cámara de tu smartphone por completo y darle un look más profesional, lo inteligente es dejar de lado el modo automático y hacer ajustes clave que mejoren el resultado final

5 Ajustes que debes aplicar en la cámara de tu teléfono

1) Activa el modo RAW

Este es el ajuste que más se nota cuando sales del “modo automático”. La ventaja que ofrece disparar en RAW es que conserva mucha más información que un JPG/HEIC, lo que te deja recuperar altas luces, levantar sombras y corregir color con más margen. Esto se puede apreciar en el Google Pixel, donde puedes activar el control de RAW/JPEG para guardar ambas versiones y decidir después cuál usas.

En iPhone compatibles, dicha versión lleva por nombre Apple ProRAW y combina datos RAW con el procesamiento del iPhone y también está pensado para que tengas más control en edición, aunque a cambio el archivo pesa más y ocupa más espacio.

2) Aprende a usar el ISO

El ISO es el “amplificador” de luz digital y cuando lo subes, la foto se ve más clara, pero también aparece más ruido (ese grano que ensucia pieles y sombras). El ajuste que debes probar es mantener el ISO lo más bajo posible cuando tengas buena luz, y solo probar a subirlo cuando sea necesario (interiores, noche, conciertos).

Si tu teléfono tiene modo Pro, úsalo para ver el ISO en pantalla y entender cómo es su comportamiento en tu cámara. Toma en consideración que en muchas escenas nocturnas, bajar ISO y estabilizar el teléfono suele dar una imagen más limpia que simplemente dejarlo en automático.

3) Ajusta la velocidad de obturación

La velocidad de obturación decide cuánto tiempo el sensor “ve” la escena. Utilizar un ajuste más rápido ayuda a “congelar” (niños corriendo, mascotas, deportes) y más lenta para dejar entrar luz en poca iluminación. La parte que no te dicen tanto es que una velocidad lenta también capta el movimiento, así que si tu sujeto se mueve, saldrá borroso aunque la exposición sea “correcta”.

Por eso, si tu objetivo es mejorar la nitidez, conviene priorizar una velocidad segura y luego compensar con luz (moverte a un lugar más iluminado) antes que forzar el resto de ajustes.

4) Controla el HDR para escenas difíciles

El HDR está para resolver el clásico drama del teléfono de obtener fotos con un cielo brillante, mientras el sujeto está en la sombra. En iPhone, por ejemplo, el HDR puede tomar varias exposiciones y combinarlas para conservar detalle tanto en luces como en sombras, y Apple permite ajustar su comportamiento desde la configuración de cámara según el modelo.

En este caso lo mejor que puedes hacer es activarlo cuando haya alto contraste como en ventanas, atardeceres o tomas a contraluz. Sin embargo si notas pieles raras, halos de luz o un look demasiado procesado, prueba desactivarlo en esa escena.

5) Ajusta balance de blancos y activa la cuadrícula

Si tu modo Pro lo permite, el balance de blancos ayuda a que una foto no salga “naranja” en interiores o “azul” en sombra. Se trata de un ajuste simple que vuelve más creíble el color. Y si quieres que tus fotos parezcan planeadas (no accidentales), activa la cuadrícula.

Esta función te mostrará un grid en la pantalla de tu dispositivo cuando tengas la cámara activa para que puedas realizar mejores encuadres y por tanto el foco de tu fotografía quede mejor centrado.

En el Google Pixel puedes elegir el tipo de grid desde los ajustes, y en iPhone se habilita desde Ajustes > Cámara > “Grid” en la sección de composición. Con la cuadrícula, enderezas horizontes y aplicas regla de tercios sin pensarlo demasiado

Si aplicas estos ajustes cada vez que sacas el teléfono del bolsillo para capturar un momentos tus fotos van a empezar a verse intencionales, no accidentales. Y ese es el punto que seas capaz de sacarle provecho a tu dispositivo en cualquier situación.