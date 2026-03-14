Llega la Carrera más Perrona donde podrás correr con tu perro y recibir grandes premios

Si te gusta el deporte o simplemente quieres pasar un momento único y divertido con tu mejor amigo de cuatro patas, no te puedes perder la Carrera más Perrona donde podrás correr junto a tu perro y ganar increíbles premios, y aquí te compartimos todo lo que debes saber sobre este evento.

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Inscripciones para la Carrera más Perrona en Neza

Mediante redes sociales el gobierno municipal de Nezahualcóyotl compartió todos los detalles sobre la Carrera más Perrona. La fecha límite para inscribirte es el 27 de marzo y deberás acudir al:

IMCUFIDENE

Deportivo La Perla

Deportivo Ciudad Jardin

Alberca reforma

Alberca Olímpica del Estado de México

Deportivo Nezahualcóyotl

Explanada del Palacio Municipal

Posteriormente tendrás que pagar 150 pesos y cumplir con los siguientes requisitos:

Fotocopia de la credencial del INE del tutor del perro

Llenar la Cédula de inscripción con el aviso de privacidad y la carta responsiva

Collar y correa de la mascota registrada

Portar la playera durante la carrera

Es importante destacar que el cupo es limitado por lo que te recomendamos inscribirte lo más pronto posible para que alcances lugar.

Las categorías disponibles son:



Raza pequeña de 30 cm

Raza mediana de 30 a 40 cm

Raza grande más de 40 cm

¿Cuándo es la carrera y cuáles son los premios?

La Carrera más Perrona se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo a las 10:00 horas en el Deportivo Ciudad Jardín ubicado en Av. Bordo de Xochiaca entre Av. Adolfo López Mateos y Av. Nezahualcóyotl.

Durante el evento habrá vacunación antirrábica gratuita y módulo de adopción canina.

Los premios serán:

Primer lugar: 2 mil pesos y clases de adiestramiento canino y regalo sorpresa.

Segundo lugar: mil 500 pesos, clases de adiestramiento canino y regalo sorpresa.

Tercer lugar: mil pesos, clases de adiestramiento canino y regalo sorpresa.

El kit incluye playera y medalla para mascota y tutor canino.

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