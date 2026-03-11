¡Wahoo! Ellos son los actores de doblaje de Super Mario Galaxy: La Película

El próximo 1 de abril se estrena la nueva película de Mario "Super Galaxy" y algo que caracteriza a estos personajes son las voces y aquí te decimos quiénes son los encargados del doblaje.

Actores que darán voz a los personajes de Super Mario Galaxy

Donald Glover le dará voz al personaje de Yoshi; Luis Guzmán interpretará a Wart; Benny Safdie será Bowser Jr.; Brie Larson interpretará a Rosalina; Kevin Michael será Kamek; Chris Pratt le dará voz a Mario Bros.

Mientras que Anya Taylor-Joy interpretará a la princesa Peach; Charlie Day dará voz a Luigi; Jack Black interpretará a Bowser; Keegan Michael Key será la voz de Toad e Issa Rae la Abeja Reina.

¿Quiénes le dan voz a los personajes en español?

En el caso del doblaje al español, Raúl Anaya le dará voz a Mario; Ale Pilar será la princesa Peach; Roberto Salguero interpretará a Luigi; Héctor Estrada será Bowser; Miguel Ángel Ruiz dará vida a Toad y Roberto Carrillo será Kamek.

¿De qué trata la nueva película de Mario Bros?

Mario, Luigi y la princesa Peach disfrutan de su vida en el Reino Champiñón pero durante una fiesta de cumpleaños ocurre algo inesperado y los protagonista tienen que viajar al espacio.

El tierno Yoshi ayudará a los hermanos a enfrentarse a Bowser Jr. y así poder rescatar a Rosalina antes de que su amenaza conquiste la galaxia.

Sin duda, esta nueva película estará llena de aventuras, diversión y sorpresas, así que no te la puedes perder. La preventa para verla en cines ya está disponible.

Además, los cines de México tendrán vasos coleccionables y menú especial para los verdaderos fans de Nintendo.

