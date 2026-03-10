¡Experiencia galáctica! Cinépolis tendrá menú especial en funciones de Super Mario Galaxy: La Película

Mario Bros es uno de los personajes emblemáticos de Nintendo y para que los verdaderos fans disfruten de la nueva película Super Mario Galaxy en el cine habrá un menú especial de tres tiempos y aquí te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Menú temático de Super Mario Galaxy en Cinépolis

Fue mediante redes sociales que Cinépolis dio a conocer que habrá un menú temático como parte de la experiencia de ver Super Mario Galaxy y la experiencia incluye:

Un menú de 3 tiempos inspirado en la aventura de esta historia

Dos bebidas sin alcohol para que toda la familia pueda disfrutar

Un vaso coleccionable con llavero

Una deliciosa sorpresa

Tengo una experiencia galáctica para los verdaderos fans de #SuperMarioGalaxy vean esta película como se debe: con un menú de tres tiempos. 🌌🍿



🗓️ Las funciones serán 8 y 9 de abril. Muy pronto te diré cuándo inicia la compra de boletos para esta experiencia. 💫 pic.twitter.com/5ri84RVJCc — Cinépolis (@Cinepolis) March 10, 2026

Funciones especiales de Super Mario Galaxy

Las funciones especiales de Super Mario Galaxy con el menú temático serán el 8 y 9 de abril y próximamente se anunciarán las fechas en las que podrás comprar los boletos que incluyen la entrada para ver la película y la comida.

Pero si quieres disfrutar de la nueva aventura de Mario y sus amigos desde el primer día, ya esta disponible la preventa en todos los Cinépolis de México y puedes adquirir tus entradas en el siguiente enlace. La película tiene una duración de 103 minutos y es apta para toda la familia. La historia se centra en una aventura espacial donde Mario, Luigi y la princesa Peach viajan al espacio para salvar Rosalina y detener a Bowser Jr. y un nuevo villano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.