¡Experiencia galáctica! Cinépolis tendrá menú especial en funciones de Super Mario Galaxy: La Película
Ya falta menos para el estreno de la nueva película de Mario y si eres un súper fan galáctico no te puedes perder el menú especial que habrá en el cine.
Mario Bros es uno de los personajes emblemáticos de Nintendo y para que los verdaderos fans disfruten de la nueva película Super Mario Galaxy en el cine habrá un menú especial de tres tiempos y aquí te compartimos todos los detalles.
Menú temático de Super Mario Galaxy en Cinépolis
Fue mediante redes sociales que Cinépolis dio a conocer que habrá un menú temático como parte de la experiencia de ver Super Mario Galaxy y la experiencia incluye:
- Un menú de 3 tiempos inspirado en la aventura de esta historia
- Dos bebidas sin alcohol para que toda la familia pueda disfrutar
- Un vaso coleccionable con llavero
- Una deliciosa sorpresa
Tengo una experiencia galáctica para los verdaderos fans de #SuperMarioGalaxy vean esta película como se debe: con un menú de tres tiempos. 🌌🍿— Cinépolis (@Cinepolis) March 10, 2026
🗓️ Las funciones serán 8 y 9 de abril. Muy pronto te diré cuándo inicia la compra de boletos para esta experiencia. 💫 pic.twitter.com/5ri84RVJCc
Funciones especiales de Super Mario Galaxy
Las funciones especiales de Super Mario Galaxy con el menú temático serán el 8 y 9 de abril y próximamente se anunciarán las fechas en las que podrás comprar los boletos que incluyen la entrada para ver la película y la comida.
Pero si quieres disfrutar de la nueva aventura de Mario y sus amigos desde el primer día, ya esta disponible la preventa en todos los Cinépolis de México y puedes adquirir tus entradas en el siguiente enlace. La película tiene una duración de 103 minutos y es apta para toda la familia. La historia se centra en una aventura espacial donde Mario, Luigi y la princesa Peach viajan al espacio para salvar Rosalina y detener a Bowser Jr. y un nuevo villano.
