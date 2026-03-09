VIDEO: ¡Todos al espacio! Lanzan el último tráiler de Super Mario Galaxy: La película

La espera terminó y hoy fue el lanzamiento del último tráiler de Super Mario Galaxy: La película a través de Nintendo Direct y aquí te compartimos todos los detalles de este nuevo largometraje con las nuevas aventuras de Mario Bros.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lanzan último tráiler de Super Mario Galaxy

Esta película ha generado mucha expectativa pues el plomero más famoso del mundo vivirá una nueva aventura junto a Luigi y Peach pues tendrán que viajar al espacio para detener a Bowsy, quien busca liberar a su padre Bowser y expandir su imperio. Además Rosalina y Yoshi tendrán una participación muy especial.

Este nuevo largometraje fue dirigido nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel y llegará a los cines el próximo 1 de abril de 2026.

Curiosidades de Mario Bros

El 10 de marzo es el día de Mario, este personaje fue creado por el Sr. Shigeru Miyamoto y era conocido como “Jumpman” en el juego de arcade Donkey Kong de 1981. Su nombre original era “Mr. Video” y su intención era agregarlo en todos los juegos que creaba.

El Mario original era una imagen pixelada de 16 x 16 y usaba guantes blancos para que sus movimientos fueran más fáciles de distinguir cuando brincaba.

El primer juego de Super Mario Bros fue diseñado en papel cuadriculado y uno de los potenciadores más icónicos de Mario es el superchampiñón.

Hay otros superpoderes poco conocidos como la superhoja, el traje de pingüino, el cascabel fortuna, el zapato de Goomba, el traje de rana, la flor bumerán, entre otros.

Sin duda Mario se ha convertido en uno de los videojuegos que ha marcado a varias generaciones desde su creación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.