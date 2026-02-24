Vistazo de los vasos coleccionables de Super Mario Galaxy: La Película

Mario Bros es el plomero más famoso del mundo y Nintendo ya tiene todo listo para la nueva película Super Mario Galaxy, aquí te mostramos cómo son los vasos coleccionables que tendrá Cinépolis en México.

Vasos coleccionables Super Mario Galaxy

De acuerdo con la publicación de Vasos de Cine y Coleccionables y Coleccionando los vasos para la nueva película de Mario son cinco diferentes y en cada uno aparece uno de los personajes principales.

Mario, Luigi, Toad, la Princesa Peach y Yoshi, cada uno de los vasos tiene una tapa y un llavero con su respectivo personaje. Pero al parecer no serán los únicos pues se filtró un diseño de un vaso tipo acrílico color azul que tiene luz led en la parte de abajo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál será el precio oficial de estos vasos coleccionables, pero se espera que como ocurre con todas las películas salgan a la venta uno o dos días antes del estreno.

Fecha de estreno y sinopsis de Super Mario Galaxy: La película

La película de Super Mario Galaxy se estrenará en todos los cines de México el próximo 1 de abril de 2026, el director es Chris Melandri y se ha dado a conocer muy poco sobre la historia. Aunque hay mucha especulación, la cadena británica Everyman publicó que Mario no solo se enfrentará a Bowser Jr. sino que tendrá una interesante alianza con Wario.

Lo que es un hecho es que el largometraje toma elementos de varios videojuegos de la saga y suma a personajes secundarios de juegos como Super Mario 2.

Sique el Nintendo Direct de Super Mario Bros: The Movie

