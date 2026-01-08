Critican a la influencer Tammy Parra por recomendar usar la IA como asesor psicológico

La influencer Tammy Parra generó controversia al recomendar el uso de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo emocional ante la imposibilidad de acudir a terapia profesional. La sugerencia surgió en una historia de Instagram, donde respondió a una seguidora que no podía pagar atención psicológica.

Aunque Parra aclaró que ningún sistema sustituye a un psicólogo, promovió la IA como una herramienta útil para recibir orientación objetiva. La recomendación provocó una ola de críticas por parte de usuarios y especialistas en salud mental.

El mensaje que detonó la polémica

Tammy Parra explicó que utiliza inteligencia artificial para analizar sus pensamientos y emociones desde un enfoque racional. Afirmó que las personas suelen aconsejar desde sus propias heridas emocionales, mientras que la IA ofrece respuestas más directas.

En una historia de Instagram, compartió su experiencia personal y un prompt específico para interactuar con la IA, lo que provocó críticas por promover algo que muchos ven como riesgoso para la salud mental.|tammy.parra | Instagram

La creadora compartió incluso el prompt que usa para pedirle a la IA que actúe como terapeuta cognitivo-conductual, lo que amplificó el alcance del mensaje y encendió la discusión pública.

¿Por qué generó preocupación entre especialistas?

Psicólogos y usuarios señalaron que la IA no evalúa contextos psicosociales complejos ni ofrece empatía real. Además, puede reforzar creencias erróneas al estar diseñada para validar y mantener la interacción.

Expertos advierten que recomendarla como sustituto terapéutico puede retrasar diagnósticos importantes y generar dependencia emocional hacia sistemas automatizados sin responsabilidad clínica.

¿Qué dicen las instituciones sobre la IA en salud mental?

Organismos como la Asociación Americana de Psicología sostienen que la IA puede servir como herramienta complementaria para seguimiento emocional o educación, pero no como tratamiento.

Ninguna plataforma de IA cuenta con validación clínica para diagnosticar trastornos mentales, ni puede garantizar confidencialidad o intervención adecuada en casos de crisis.

¿Qué hacer realmente ante un conflicto emocional?

Especialistas recomiendan priorizar atención profesional, incluso mediante opciones de bajo costo o líneas gratuitas:



Atención gratuita:

UNAM: Clínicas de la Facultad de Psicología CDMX: Centros de Salud y módulos de salud mental

Líneas de ayuda:

Línea de la Vida: 800 911 2000 (24/7) Emergencias: 911

Regla clave: La IA no sustituye a un psicólogo

Autocuidado básico:

Detectar pensamientos negativos Respirar profundo para bajar ansiedad

Red de apoyo: Hablar con alguien confiable

Urgente: Ideación suicida o crisis grave = atención inmediata

