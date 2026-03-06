El drama del monito Punch con su peluche perdido enciende nuevamente el Internet

El bebé macaco japonés de apenas 7 meses llamado Punch se volvió viral en redes sociales tras protagonizar otra escena que conmovió a miles de personas en todo el mundo. El episodio ocurrió en el Zoológico de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, Japón, donde una fuerte tormenta dejó pequeños estanques de agua dentro del recinto.

El video del monito y su peluche muestra al pequeño primate angustiado mientras intenta recuperar su juguete favorito, un peluche de orangután, que cayó a una laguna formada por la lluvia. Los videos difundidos en X generaron miles de comentarios de empatía y preocupación por el bienestar del animal.

El muñeco de Punch se hundió en el agua helada y el pobrecito tiene horas buscándolo ahí.





¿Cómo ocurrió la pérdida del peluche?

El incidente ocurrió durante un temporal que dejó acumulaciones de agua en distintas zonas del zoológico. En el video se observa a Punch al borde de una pequeña laguna mientras emite sonidos de angustia y mira fijamente el juguete que quedó bajo el agua.

Según reportes difundidos en redes, un mono adulto se acercó al pequeño y lo empujó accidentalmente hacia el estanque. El momento incrementó la tensión en la escena y provocó que Punch permaneciera largo tiempo buscando su peluche bajo la lluvia.

La historia de abandono de Punch

Punch nació el 26 de julio de 2025 en el Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa. Poco después de su nacimiento, su madre lo rechazó, una situación que ocurre ocasionalmente en primates cuando las hembras son inexpertas o enfrentan condiciones de estrés ambiental.

Punch va a tener que saber vivir sin su peluche de apego.

El agua no está helada.



Ante esta situación, el personal del zoológico asumió su cuidado. Los cuidadores lo alimentaron con biberón y lo mantuvieron bajo supervisión veterinaria constante, lo que permitió su crecimiento, aunque complicó su integración temprana con otros monos.

¿Qué papel desempeña el peluche?

Para ofrecerle seguridad emocional, los cuidadores colocaron varias toallas en su espacio. Sin embargo, Punch desarrolló un fuerte apego por un peluche de orangután que rápidamente se convirtió en su objeto de consuelo.

Intervenciones previas, mantenimiento y reemplazo

Semanas antes del incidente viral, el equipo del zoológico retiró el peluche original debido al desgaste y a problemas de higiene. La decisión generó una reacción inmediata en Punch, quien intentó recuperar el juguete aferrándose a la pierna de uno de los cuidadores.

Finalmente, el personal le entregó un reemplazo idéntico. El pequeño macaco comenzó a acicalarlo de inmediato, una conducta natural entre primates que suele reforzar vínculos y jerarquías sociales.

Avances en la integración

A pesar del momento dramático del video, el desarrollo social de Punch mostró señales positivas. El pequeño comenzó a interactuar con otros monos adultos dentro del recinto del zoológico.

En uno de los episodios recientes, un compañero adulto lo acicaló por primera vez. Este gesto representa un paso importante, ya que en los macacos el acicalamiento simboliza aceptación y cuidado dentro del grupo.

¿Cómo va Punch con su integración a la manada?

Los cuidadores consideran que Punch atraviesa una etapa crucial en su desarrollo social. Aunque el peluche continúa siendo un apoyo emocional, cada vez se observan más interacciones naturales con otros primates.

¿Qué pasó después?

Tras la difusión del video, los cuidadores intervinieron rápidamente para rescatar al pequeño mono del agua y recuperar su peluche. El zoológico no reportó lesiones ni problemas de salud derivados del incidente.