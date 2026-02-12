Así puedes revisar si hay líneas a tu nombre ante las fallas en la ley de registro de celulares obligatorio

La entrada en vigor del registro de celulares obligatorio en México desde enero de 2026 cambió la forma en que operan las líneas móviles en el país. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) exige que cada número activo esté vinculado a una identidad real mediante CURP o RFC, con el objetivo de reducir delitos como fraudes y extorsiones.

Además de registrar líneas nuevas, los usuarios ahora pueden revisar si existen números asociados a su identidad sin autorización y solicitar su desvinculación a través de plataformas habilitadas por cada operador, como Telcel y AT&T.

¿Por qué es importante revisar las líneas a tu nombre?

El padrón nacional permite detectar posibles casos de suplantación de identidad, una práctica común en esquemas de fraude telefónico. Revisar periódicamente evita que terceros utilicen números ligados legalmente a tu persona.

Expertos en ciberseguridad señalan que esta verificación se vuelve clave en un entorno donde los delitos digitales crecen, ya que responsabiliza directamente al titular de cada línea activa.

¿Cómo consultar las líneas vinculadas a tu CURP?

Cada compañía cuenta con su propio portal de consulta, donde se muestran los últimos cuatro dígitos de los números registrados por motivos de privacidad. No existe una plataforma centralizada.

Las herramientas se habilitaron en febrero de 2026 y buscan facilitar el control ciudadano sobre la información personal en telecomunicaciones.

Paso a paso en Telcel

El proceso requiere:



Ingresar la CURP

Subir una identificación oficial

Realizar una prueba de vida con selfie y movimientos faciales

En pocos minutos aparece el listado de líneas asociadas. Desde ahí se puede solicitar la desvinculación inmediata de cualquier número no reconocido.

Paso a paso en AT&T

En el portal de AT&T basta con:



Introducir la CURP

Completar una verificación básica

El trámite suele tomar segundos, aunque se recomienda usar computadora si hay fallas móviles. La empresa aseguró que los errores iniciales se han ido corrigiendo progresivamente.

¿Qué pasa si detectas una línea desconocida?

Al desvincularla, el número queda bloqueado para llamadas, mensajes y datos, aunque mantiene acceso a servicios de emergencia.

Las autoridades consideran esta medida un paso clave para limpiar el padrón y frenar el uso del anonimato en delitos telefónicos.

Contexto del registro obligatorio y fechas clave

Los lineamientos se publicaron en diciembre de 2025 y establecen como fecha límite el 30 de junio de 2026 para vincular todas las líneas.

A partir del 1 de julio, los números sin registro serán suspendidos, marcando un cambio estructural en la telefonía móvil del país.

