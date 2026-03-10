Tus fotos, tus reglas; tras escándalo de imágenes sexualizadas en X, Grok ya no podrá modificar nada sin permiso

La red social X, antes conocida como Twitter, comenzó a probar una nueva función que permite a los usuarios bloquear cambios en sus fotos hechas con Inteligencia Artificial (IA). La herramienta busca evitar que utilicen Grok para crear versiones alteradas o sexualizadas de fotografías publicadas en la plataforma.

La medida surge tras un escándalo internacional relacionado con fotos con Grok generadas sin consentimiento. Millones de imágenes alteradas circularon en la plataforma, lo que generó críticas y presiones para que la empresa reforzara sus controles de seguridad.

¿Qué pasó?

Antes de esta actualización, cualquier persona podía responder a una publicación, mencionar a Grok y pedirle que modificara la imagen original. Bastaba con escribir una instrucción sencilla para cambiar la apariencia de la foto.

Esto permitía crear versiones manipuladas de fotografías, desde cambios de ropa hasta poses sugerentes. La facilidad de uso abrió la puerta a abusos y a la creación de contenido ofensivo.

¿Por qué es importante?

El uso masivo de IA para modificar imágenes plantea riesgos importantes para la privacidad digital. Cuando las fotos pueden alterarse sin permiso, las personas pierden control sobre su propia imagen.

La nueva función busca devolver ese control a los usuarios. También marca un precedente sobre cómo las plataformas deben regular el uso de herramientas en redes sociales.

El escándalo que obligó al cambio

Un error en los filtros de seguridad permitió generar más de tres millones de imágenes sexualizadas. Entre ellas, unas 23 mil correspondían a menores de edad.

Países Bajos presentó una demanda contra Grok y contra X por permitir la creación de material sexual generado con IA y sin consentimiento.

La nueva función “bloquear modificaciones de Grok”

X añadió una opción llamada “Bloquear modificaciones de Grok”, que impide que otros usuarios generen versiones alteradas de tus imágenes desde las respuestas a una publicación.

Con esta herramienta activada, la IA ya no puede modificar la foto directamente.

¿Cómo activarla paso a paso?

Abre la aplicación de X en iPhone o iPad

Sube o selecciona la foto que vas a publicar

Toca el icono del pincel en la parte inferior

Pulsa el símbolo de la bandera

Activa la opción “Bloquear modificaciones de Grok”

Una vez activado el interruptor, la protección se aplica automáticamente a la publicación.

¿Dónde funciona y dónde no?

Por ahora la función solo está disponible en la aplicación de X para dispositivos iOS. No funciona todavía en Android ni en la versión web de la plataforma.

¿Qué NO bloquea?

Un usuario podría descargar la imagen

Editarla directamente en la app de Grok

Compartir la versión modificada fuera de X

Aun así, el bloqueo reduce uno de los métodos más rápidos para manipular fotos dentro de la red social.

¿Qué puedes hacer ahora mismo?

Activa la opción “Bloquear modificaciones de Grok” en todas tus nuevas fotos

en todas tus nuevas fotos Revisa publicaciones antiguas que contengan imágenes personales importantes

Si es necesario, elimina y vuelve a publicar la foto con la protección activada

Evita subir imágenes sensibles o demasiado personales en redes sociales

Verifica las opciones de privacidad antes de publicar contenido

Mantente atento a nuevas funciones de seguridad