Con 2,500 pesos de ahorro, Walmart remata el Galaxy A36 con audífonos Buds de regalo

Si estás buscando un nuevo celular con cámara tipo profesional y con un rendimiento para todo tipo de tareas estás de suerte, pues a través de su plataforma web oficial, Walmart anunció un descuento de hasta 2 mil 500 pesos en el Samsung Galaxy A36 con audífonos de regalo.

De acuerdo con la oferta publicada por la tienda de autoservicio, el celular inteligente se puede adquirir hasta con nueve meses sin intereses, además de que cuenta con envío gratis en menos de 24 horas dependiendo el lugar de residencia.

Precio final del Samsung Galaxy A36 en Walmart

El precio original del Samsung Galaxy A36 anunciado en la plataforma de Walmart es de 7 mil 499 pesos, sin embargo con el descuento antes mencionado, el costo final del celular queda en tan solo 4 mil 999 pesos, los cuales ya incluyen los audífonos de regalo.

En caso de querer aprovechar los meses sin intereses en la plataforma, es importante señalar que se tendrán que pagar 555.44 pesos mensuales, esto dependiendo de las tarjetas participantes en la oferta.

Características del Samsung Galaxy A36

Al ser considerado como uno de los mejores celulares de gama media-alta, el Galaxy A36 está equipado con un sistema operativo Android 15, una pantalla de 6.7 pulgadas, procesador Octa-Core, así como una pantalla super AMOLED FHD.

Por otro lado, este celular destaca gracias a lo siguiente:

Batería de 5000 mAh

Almacenamiento de 128 GB

Cámara principal de 50 megapíxeles

RAM de 6 GB



¿Cómo comprar el Galaxy A36 con descuento en Walmart?

Si eres una de las personas interesadas en adquirir el Samsung Galaxy A36 con oferta en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual podrás comprar el celular.

Es importante mencionar que el smartphone podría llegar hasta la puerta de tu casa en menos de 24 horas según la ubicación.

