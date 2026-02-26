Gran rebaja en Walmart: El Samsung Galaxy A26 5G desbloqueado cae por debajo de los 5.000 pesos

Walmart ajustó recientemente los precios de su catálogo de electrónica y el Samsung Galaxy A26 5G es uno de los equipos que presenta un descuento significativo. El celular desbloqueado, que normalmente tiene un costo de lista de 5,999 pesos, está disponible con una rebaja directa de 1,000 pesos. Esto coloca el precio final en 4,999 pesos, una cifra que lo sitúa por debajo de la barrera de los 5 mil pesos en la tienda en línea y en sucursales físicas seleccionadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Principales características del Samsung Galaxy A26 5G

Este modelo, disponible en color verde claro, se presenta como un dispositivo de gama media que prioriza la longevidad del equipo. Según la información del producto, Samsung promete hasta 6 años de actualizaciones de sistema y seguridad, lo que permite usar el celular por más tiempo sin quedarse obsoleto. Además, cuenta con conectividad 5G para navegar a mayor velocidad donde haya cobertura disponible. El diseño incluye resistencia al polvo y al agua, lo que brinda mayor tranquilidad ante accidentes cotidianos.

Para quienes necesitan conocer los detalles técnicos sin entrar en complicaciones, estas son las especificaciones principales que ofrece el equipo en su versión de 128 GB de almacenamiento:



Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y movimiento fluido de 120 Hz.

Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y movimiento fluido de 120 Hz. Procesador: Exynos 1280 Octa-Core para tareas diarias y multitarea.

Exynos 1280 Octa-Core para tareas diarias y multitarea. Cámaras: Sistema triple trasero con sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP.

Sistema triple trasero con sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. Batería: 5,000 mAh con carga rápida para uso intensivo durante más de un día.

5,000 mAh con carga rápida para uso intensivo durante más de un día. Resistencia: Certificación IP67 contra polvo y sumergible en agua dulce hasta 1 metro.

Certificación IP67 contra polvo y sumergible en agua dulce hasta 1 metro. Software: Android 15 con One UI 7 desde el primer encendido.

Samsung Galaxy A26, en Walmart.|Walmart

Formas de pago y envío

La compra puede realizarse de manera flexible según las necesidades del cliente. Walmart ofrece la opción de pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes como BBVA, Citibanamex o HSBC. En esta modalidad, el equipo se divide hasta en 9 pagos mensuales de aproximadamente 555 pesos. También existen planes de pagos fijos hasta en 18 mensualidades con otros métodos de financiamiento. Para quienes prefieren no generar deuda, está disponible el pago en una sola exhibición con efectivo, débito o mediante la aplicación Cashi en cajas de tienda.

En cuanto a la logística, el envío a domicilio está disponible en todo el país. Si el producto es vendido directamente por Walmart o se cuenta con la membresía Walmart Pass, el costo de envío suele ser gratuito. El tiempo estimado de llegada es de 2 a 5 días hábiles, dependiendo de la ubicación. Otra alternativa es la recolección en tienda, que permite comprar en línea y recoger el celular en la sucursal más cercana el mismo día, siempre y cuando haya stock disponible en ese momento.