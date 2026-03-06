Ya tiene descuento; rematan el iPhone 17 Pro de 256GB nuevo en Walmart

Si estás pensando en actualizar tu celular te tenemos muy buenas noticias, pues la plataforma de Walmart colocó un descuento superior a los 3 mil 800 pesos en el celular iPhone 17 Pro de 256GB, el cual es considerado como uno de los mejores celulares inteligentes de calidad alta en el mercado nacional.

Fue a través de su plataforma web oficial, que la tienda de autoservicio señaló que este celular puede ser enviado a través de paquetería o bien, aquellas personas que lo adquieran, podrán recogerlo directamente en la sucursal más cercana a su hogar.

Precio final del iPhone 17 Pro en Walmart

De acuerdo con la tienda en línea de Walmart, el precio original del iPhone 17 Pro de 256GB es de 30 mil pesos, sin embargo, con la oferta especial que se le colocó en marzo de este 2026, el costo final quedó en tan solo 26 mil 199 pesos.

Es importante mencionar que este smartphone, se podrá conseguir hasta con 15 meses sin intereses con pagos mensuales de mil 746 pesos, esto dependiendo de las tarjetas participantes en la tienda antes señalada.

Características del iPhone 17 Pro con oferta en Walmart

De acuerdo con la plataforma web oficial de la tienda de autoservicio, el iPhone 17 Pro cuenta con una batería de larga duración, así como una pantalla de 6.3 pulgadas de Super Retina XDR Pro Oled, la cual tiene una resolución de 2622 x 1206.

Por otro lado, se destacó que este iPhone 17 Pro cuenta con una batería de 4252 mAh con carga rápida, así como con cámaras de sistema triple Pro con IA y grabación de hasta 8K en las tomas largas.

¿Cómo aprovechar el descuento en el celular de la marca Apple?

Para aprovechar el descuento en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual podrás realizar la compra simplemente con agregar el iPhone 17 Pro al carrito.

