Licuadora Ninja de nivel profesional y con 3 velocidades, tiene descuento en marzo de 2026

Si estás buscando renovar tus electrodomésticos en este 2026 te tenemos muy buenas noticias, pues Walmart anunció un descuento cercano a los 2 mil pesos en la licuadora Ninja de nivel profesional y la cual tiene hasta tres velocidades para triturar, moler y preparar todo tipo de salsas.

Fue a través de su página web oficial, que la tienda de autoservicio anunció que esta licuadora es apta para preparar malteadas, jugos, raspados, salsas y cualquier tipo de bebida o preparación que necesite triturarse.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Bici eléctrica Honey Whale con velocidad máxima de 18 km tiene descuento de 1,500 pesos Walmart colocó un descuento superior a los mil 500 pesos en el precio final de la bici eléctrica Honey Whale con velocidad de hasta 18 km; aquí los detalles. 28 febrero, 2026

Precio final de la licuadora Ninja profesional con descuento en Walmart

De acuerdo con la página de Walmart, la licuadora Ninja profesional tiene un precio original de 3 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento antes mencionado el costo final del electrodoméstico queda en tan solo 2 mil 069 pesos.

Es importante destacar que la licuadora se puede pagar hasta en 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, lo cual dejaría las mensualidades en tan solo 172.42 pesos de manera periódica.

Características y funciones de la licuadora Ninja en Walmart

Las características oficiales de esta licuadora Ninja, señalan que el electrodoméstico cuenta con un motor de hasta 1000 W, lo cual la convierte apta para preparar smoothies, salsas, sopas, postres y demás.

Las características generales de la licuadora son:

Potencia de 1000 W

Voltaje de 127 V

Aspas de acero inoxidable y removible

Con base antideslizante

Tapa dosificadora y pico vertedor incluidos

¿Cómo aprovechar el descuento en Walmart?

Para poder aprovechar el descuento en esta licuadora Ninja, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en la cual podrás agregar el producto en el carrito de compra para seleccionar la forma de pago que más se adapte a tus necesidades.

China presenta a robots haciendo rutina de Kung Fu

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.