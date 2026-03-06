Con 15 mil pesos de descuento, Walmart remata el Galaxy S25 Ultra de 512GB y cámara de 200MP

La oportunidad de tener un equipo de alta gama está en la palma de tu mano. Walmart México lanzó una oferta agresiva para uno de los dispositivos más deseados del año: el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Este modelo, que destaca por su potente rendimiento y diseño elegante, es ideal para quienes buscan una experiencia premium en smartphones. Además, el Galaxy S25 Ultra cuenta con una pantalla de alta resolución, potente cámara de última generación y procesador avanzado, todo dentro de un diseño elegante en color Negro Titanio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Galaxy S25 Ultra precio

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en color Negro Titanio, desbloqueado, está ahora en remate por solo $20,499.00, un descuento brutal de $15,500 respecto a su precio original de $35,999.00.

La oferta incluye hasta 15 meses sin intereses a mensualidades de $1,366.60, facilitando la compra para todos los presupuestos.

Además, si no estás completamente satisfecho con tu compra, Walmart ofrece una política de devolución de hasta 30 días para que puedas hacer tu compra con total confianza. Puedes conseguir la oferta aquí.

Galaxy S25 Ultra características

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un gama alta premium destacado por su pantalla de 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, procesador Snapdragon 8 Elite y un sistema de cámaras avanzado con sensor principal de 200 MP. Fabricado en titanio con esquinas más redondeadas, incluye S Pen, 12 GB de RAM, y gran capacidad de almacenamiento.



Pantalla: 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X (3120 x 1440) con tecnología LTPO, 120 Hz y protección Gorilla Glass Armor 2.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy (3nm).

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento: Opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Cámaras Traseras: Principal: 200 MP con OIS. Ultra gran angular: 50 MP. Teleobjetivo 1: 10 MP (zoom óptico 3x). Teleobjetivo 2: 50 MP (periscópico, zoom óptico 5x).

Cámara Frontal: 12 MP.

Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W.

Diseño: Estructura de titanio, resistencia al agua/polvo IP68 y S Pen integrado.

Sistema Operativo: Android 15.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.