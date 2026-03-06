Fans de P!nk podrán solicitar reembolso tras cancelación de conciertos en CDMX

La cantante estadounidense P!nk regresaría a ofrecer dos conciertos en la CDMX; sin embargo las presentaciones programadas fueron canceladas y si compraste boletos, te decimos cómo solicitar el reembolso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

P!nk cancela conciertos en CDMX

A través de un comunicado, Ocesa informó que los show programados de P!nk en CDMX no se podrían realizar debido a problemas logísticos relacionados con el montaje del espectáculo. Según la información, la situación es ajena a la intérprete y al promotor del recinto por lo que fue imposible la planificación del evento.

Hasta el momento se desconoce si P!nk anunciará nuevas fechas en México y recomiendan a los fans mantenerse atentos a los canales oficiales.

¿Cómo solicitar reembolso del concierto de P!nk?

Las presentaciones de P!nk eran de las mas esperadas de este año y los boletos se agotaron rápidamente y si fuiste de los que compró entradas en línea, Ticketmaster informó que el reembolso incluyendo los cargos por servicio se realizarán automáticamente en la tarjeta que se usó para comprar las entradas.

Por otro lado, los que hayan adquirido sus boletos en taquilla, deberán solicitar el reembolso en el mismo lugar donde se hizo la compra.

Datos curiosos de P!nk

Alecia Beth Moore-Hart, mejor conocida como P!nk es una cantante, compositora, bailarina y acróbata estadounidense que saltó a la fama con éxitos como "Get the party started" y "So what".

Comenzó con influencias R&B y posteriormente cambió al pop-rock y Billboard la nombró artista pop número 1 de la década de los 2000.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.