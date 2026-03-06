Fechas y pasos para el registro a la preventa de boletos de Bruno Mars en CDMX

Bruno Mars es uno de los artistas más queridos por los mexicanos y desde que anunció que ofrecerá varios conciertos en la CDMX muchos fans se han preguntado cómo registrarse a la preventa para alcanzar boletos y aquí te decimos paso a paso cómo hacerlo.

¿Cómo me registro a la preventa de boletos de Bruno Mars?

Para no perderte el show de Bruno Mars es importante que realices tu registro previo para poder acceder a la preventa para fans, puedes encontrar el link en la página del artista en Ticketmaster o en sus redes sociales.

Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster

Marca la casilla de los eventos para los que deseas participar en la preventa.

Revisa tus selecciones, asegurándote de que la fecha, zona horaria y ubicación sean correctas.

Haz clic o toca “Registrarse”.

Asegúrate de ver la página de confirmación

Una vez que realices el registro el día de la preventa tendrás que unirte 30 minutos antes a la sale de espera. No te pedirán códigos ni nada y el acceso se te enviará a tu mail.

Fechas de la preventa de Bruno Mars

La preventa para fans se llevará a cabo el próximo 11 de marzo y tendrás que formarte en la fila virtual en el horario que corresponda con base en las siguientes fechas:

Para el concierto del 3 y 4 de diciembre la preventa comenzará a las 12:00 horas y la sala de espera se activará a las 11:30 horas.

Para los conciertos del 7 y 8 de diciembre la preventa comenzará a las 14:00 horas y la fila virtual se habilitará a las 13:30 horas.

Mientras que la venta general será el 12 de marzo.

Bruno Mars se presentará en el Estadio GN de la CDMX el 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026 como parte de The Romantic Tour.

