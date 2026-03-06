Fechas y pasos para el registro a la preventa de boletos de Bruno Mars en CDMX
Bruno Mars regresa a la CDMX para ofrecer varios conciertos y para que no te quedes sin verlo, te decimos cómo registrarte a la preventa de boletos.
Bruno Mars es uno de los artistas más queridos por los mexicanos y desde que anunció que ofrecerá varios conciertos en la CDMX muchos fans se han preguntado cómo registrarse a la preventa para alcanzar boletos y aquí te decimos paso a paso cómo hacerlo.
¿Cómo me registro a la preventa de boletos de Bruno Mars?
Para no perderte el show de Bruno Mars es importante que realices tu registro previo para poder acceder a la preventa para fans, puedes encontrar el link en la página del artista en Ticketmaster o en sus redes sociales.
- Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster
- Marca la casilla de los eventos para los que deseas participar en la preventa.
- Revisa tus selecciones, asegurándote de que la fecha, zona horaria y ubicación sean correctas.
- Haz clic o toca “Registrarse”.
- Asegúrate de ver la página de confirmación
Una vez que realices el registro el día de la preventa tendrás que unirte 30 minutos antes a la sale de espera. No te pedirán códigos ni nada y el acceso se te enviará a tu mail.
Fechas de la preventa de Bruno Mars
La preventa para fans se llevará a cabo el próximo 11 de marzo y tendrás que formarte en la fila virtual en el horario que corresponda con base en las siguientes fechas:
- Para el concierto del 3 y 4 de diciembre la preventa comenzará a las 12:00 horas y la sala de espera se activará a las 11:30 horas.
- Para los conciertos del 7 y 8 de diciembre la preventa comenzará a las 14:00 horas y la fila virtual se habilitará a las 13:30 horas.
Mientras que la venta general será el 12 de marzo.
Bruno Mars se presentará en el Estadio GN de la CDMX el 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026 como parte de The Romantic Tour.
