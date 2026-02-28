Bici eléctrica Honey Whale con velocidad máxima de 18 km tiene descuento de 1,500 pesos

Si estás en busca de un nuevo método de transporte barato, seguro y de buena calidad te tenemos muy buenas noticias, pues Walmart colocó un descuento de hasta mil 530 pesos en el precio final de la bici eléctrica Honey Whale, una de las sensaciones de movilidad dentro de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a través de su plataforma web que la tienda de autoservicio dio a conocer que en caso de adquirir la bici en línea, la Honey Whale estaría llegando hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los cuatro días naturales, esto dependiendo de tu ubicación y disponibilidad en tiendas cercanas.

Precio de la bici eléctrica Honey Whale Walmart

De acuerdo con la página oficial de la tienda de autoservicio, el precio original de la bici eléctrica Honey Whale es de 5 mil 329 pesos, por lo cual con el descuento antes mencionado el costo final para el consumidor es de tan solo 3 mil 799 pesos.

Es importante mencionar que esta bicicleta eléctrica se puede adquirir hasta con tres meses sin intereses con pagos fijos de mil 266.33 pesos, esto dependiendo las tarjetas participantes en la oferta.

¿En qué vías se puede usar una bici eléctrica en CDMX?

A pesar de que en los últimos años se han impulsado reformas de movilidad en la CDMX, es importante aclarar que las bicis eléctricas no pueden circular en vías exclusivas como la ciclovía, esto por ser un vehículo motorizado similar a una motocicleta.

Es por ello que estas bicis solo pueden circular por calles abiertas y en los mismos carriles que autos y motos.

¿Dónde comprar la bici eléctrica Honey Whale?

Si eres una de las personas interesadas en adquirir una bici eléctrica Honey Whale con oferta en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual podrás realizar la compra correspondiente a través del carrito en línea.

