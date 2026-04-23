Cómo reportar un enjambre de abejas y qué hacer ante picadura | Getty Images/Getty Images

Durante la primavera hay mayor diversidad de flores y los enjambres de abejas salen de la colmena en busca de un nuevo hogar y por lo regular buscan parques, jardines o casas y es importante retirarlos para evitar picaduras, como en el caso de la mujer que fue atacada por un enjambre en Culiacán, por ello, en adn Noticias te decimos qué debes hacer.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacer si hay un enjambre de abejas en mi casa?

Las autoridades recomiendan que al localizar un enjambre de abejas lo mejor es no intentar retirarlo o eliminarlo y tampoco hacer movimientos bruscos. Tampoco se deben destruir las trampas caza-enjambres.

Lo ideal es reportar a los teléfonos de la Coordinación del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, el Heroico Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil de la Entidad correspondiente. En el caso de la CDMX puedes llamar al 911, al 072, a Efecto Colmena, una asociación civil especializada o al Abeja Negra SOS, un grupo dedicado al rescate y reubicación de abejas en la capital.

¿Cómo prevenir y tratar las picaduras de abejas?

El veneno de las abejas contiene ácido fórmico y neurotoxinas que provocan enrojecimiento, hinchazón y dolor en el área de la picadura. En casos graves pueden desarrollar ampollas, moretones y otros síntomas. Si te pican muchas a la vez podrías presentar mareos, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y reacciones alérgicas graves como un shock anafiláctico.

Para tratar la picadura de abeja es importante retirar el aguijón con unas pinzas o cortaúñas para evitar apretar el saco de veneno y se libere más sustancia tóxica.

Posteriormente coloca hielo directamente en la picadura durante unos 10 minutos, limpia la herida con agua y jabón para evitar infecciones.

Puedes tomar medicamento pero lo mejor es que solo uses hielo y mantengas limpia la herida. Observa los síntomas y busca atención médica si presentas problemas para respirar, opresión en la garganta o dificultad para hablar.

Dato relevante

Las abejas son muy importantes para el desarrollo del hombre pues sin ellas el 60% de las frutas y verduras que consumimos desaparecerían al no ser polinizadas. Por ello es muy importante la conservación y preservación de estos insectos maravillosos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.