Al 50% de descuento: Walmart pone en oferta el Samsung Galaxy A16 con cámara de 50MP y desbloqueado

Las promociones temporales en retailers grandes modifican las opciones disponibles en el mercado para quienes buscan renovar su equipo. Walmart colocó el Samsung Galaxy A16 4G en oferta con un descuento significativo sobre el precio original, ajustando el costo a un rango accesible dentro del catálogo de smartphones actuales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio y características del Samsung Galaxy A16, en Walmart

El equipo, que normalmente tiene un costo de lista de $5,999.00 MXN, está disponible por $2,521.00 MXN. Esta reducción representa un ahorro cercano al 50%, lo que sitúa al dispositivo en un segmento de precio competitivo. El teléfono se vende desbloqueado, lo que permite usarlo con cualquier compañía telefónica del país desde el primer momento, ya sea con plan o prepago, sin restricciones de red.

Para quienes necesitan conocer los detalles técnicos sin entrar en tecnicismos, estas son las características principales que incluye el paquete:



Pantalla: Panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y 90Hz de fluidez para navegación suave.

Panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y 90Hz de fluidez para navegación suave. Desempeño: Procesador MediaTek Helio G99 de 8 núcleos, optimizado para tareas cotidianas y multitarea ligera.

Procesador MediaTek Helio G99 de 8 núcleos, optimizado para tareas cotidianas y multitarea ligera. Almacenamiento: 128 GB internos (ampliables mediante microSD) y 4 GB de memoria RAM.

128 GB internos (ampliables mediante microSD) y 4 GB de memoria RAM. Cámaras: Sistema triple trasero con sensor principal de 50 MP, además de lente ultra gran angular y macro; cámara frontal de 13 MP.

Sistema triple trasero con sensor principal de 50 MP, además de lente ultra gran angular y macro; cámara frontal de 13 MP. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 25W, diseñada para durar hasta dos días de uso moderado.

5,000 mAh con carga rápida de 25W, diseñada para durar hasta dos días de uso moderado. Seguridad: Lector de huellas lateral, reconocimiento facial, certificación IP54 contra polvo y salpicaduras, y Samsung Knox Vault.

Lector de huellas lateral, reconocimiento facial, certificación IP54 contra polvo y salpicaduras, y Samsung Knox Vault. Software: Compromiso de 6 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad.

Samsung Galaxy A16, en Walmart.|Walmart

Cómo pagarlo y método de envío o retiro

Respecto a la compra, la tienda ofrece facilidades para diferir el pago. Existen opciones hasta 18 mensualidades fijas, donde el costo mensual rondaría los $245.00 MXN, dependiendo de la tarjeta de crédito o débito utilizada (Visa, Mastercard, American Express). También hay financiamiento interno disponible a través de las opciones de Walmart o Bodega Aurrera.

La logística de entrega contempla opciones rápidas. En zonas cubiertas, el envío puede llegar en menos de 24 horas, generalmente sin costo si se cumple con el monto mínimo de compra o se tiene Walmart Pass. Para quienes prefieren evitar tiempos de espera, está disponible la modalidad de recogida en tienda (Pickup), permitiendo obtener el equipo el mismo día de la compra en la sucursal más cercana.

Un punto relevante para la vida útil del equipo es el soporte de software. Samsung mantiene una política de actualizaciones extendida para esta serie, ofreciendo parches de seguridad y nuevas versiones de Android por seis años, un periodo superior al promedio en dispositivos de este segmento de precio. Esto asegura que el teléfono mantenga sus funciones y protección por más tiempo. La disponibilidad del producto puede variar según la ubicación y el stock en línea, por lo que conviene verificar el estatus directamente en la plataforma del retailer antes de finalizar el pedido.