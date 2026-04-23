Detuvieron a Abel “N”, segundo al mando de “La Gente del Guano”, en Durango

Detuvieron al segundo al mano de la célula del hermano de "El Chapo" Guzmán

Detuvieron al segundo al mano de la célula del hermano de "El Chapo" Guzmán | Reuters

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer este jueves 23 de abril que detuvieron a 10 integrantes de “La Gente del Guano”, célula de Aureliano Guzmán Loera, Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango.

Entre los detenidos se encuentra Abel “N”, mano derecha y persona de mayor confianza de “Guano”, de acuerdo a los autoridades.

Además, se notificó la detención:

Eber Israel “N” , operador financiero y logístico de Guano, además de ser el encargado de la compra de armamento, drones y explosivos

, de Guano, además de ser el encargado de la compra de armamento, drones y explosivos Etzair Lugo “N”, jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción de El Mayo Zambada, mejor conocida como La Mayiza

#NoticiadeUltimaHora #Comunicado



Se informa sobre una operación realizada por personal militar y naval en el municipio de Tamazula, Dgo.https://t.co/fU8PK5pZEL pic.twitter.com/wNDmOhwlhm — @Defensamx (@Defensamx1) April 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Decomisan armas y explosivos

Durante el operativo, realizado el pasado miércoles 22 de abril con base en lo que dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se decomisaron:

Una ametralladora

10 armas largas de diferentes calibres

Una arma corta

Artefactos explosivos

Cargadores

Cartuchos

Operativo se logra en colaboración con EUA

La investigación para dar con el paradero de estos integrantes de La Gente del Guano, célula ligada con el Cártel del Pacífico, se logró gracias a la colaboración entre instituciones de seguridad de México y los Estados Unidos.

Asimismo, se detalló que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de continuar con las investigaciones.

Omar García Harfuch dio detalles del operativo

Un día antes, paralelamente al operativo, el titular de la Secretaría de Seguridad Federal informó que, además del operativo en Durango, se estuvieron realizando actividades en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

“Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores, a cargo del Gabinete de Seguridad, principalmente por la Secretaría de Defensa Nacional”, explicó, a la par de mencionar que ya había detenidos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.