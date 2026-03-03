Descuentos imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart
Ahorra una lanita con las promociones que hay en alimentos en Walmart por el Martes de Frescura y arma tu súper.
¿Vas a armar tu súper para esta semana? En Walmart hay ofertas en frutas y verduras para que ahorres un poco de dinero y para que aproveches aquí te compartimos la lista completa para que compres en línea y recibas en tu casa o lo recojas en tu tienda más cercana.
Lista de productos con descuento en Walmart
Frutas
- Papapa maradol: 39.90 pesos el kilo
- Mango auatulfo: 46.90 pesos el kilo
- Mango paraíso: 46.90 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 39.90 pesos el kilo
- Mandarina clementina: 43.90 pesos la malla con 907 gramos
- Espárrago verde: 64.00 pesos el manojo
- Manzana Pink: 39.90 pesos el kilo
- Pera bosc: 39.90 pesos el kilo
- Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
- Naranja: 19.90 pesos el kilo
- Piña miel: 19.90 pesos el kilo
- Melón chino por 26.90 pesos el kilo
- Manzana Pink: 38.90 pesos el kilo
- Zarzamora: 39.00 pesos los 170 gramos
Carne y pollo con descuento
- Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola de 700 gramos
- Mojarra tilapia: 72.00 pesos la charola con un kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola de 800 gramos
- Camarón chico sin cabeza: 212.00 pesos la charola de 700 gramos
- Chuleta de cerdo ahumada: 129.00 pesos la charola con 500 gramos
- Milanesa de cerdo: 124.00 pesos la charola de 800 gramos
- Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola de 900 gramos
- Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos las 4 piezas
- Filete de salmón chileno: 449.00 pesos de 700 gramos
- Camarón coctelero: 189.00 pesos la charola de 500 gramos
- Carne de hamburguesa Dolores premium: 65.00 pesos los 400 gramos
- Camarón empanizado: 119.00 pesos los 500 gramos
- Fajitas de pechuga: 135.00 pesos la charola con 700 gramos
