inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Hallan cuerpo sin vida durante la búsqueda de Kimberly Joselín, cerca de la Autónoma de Morelos

Descuentos imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Ahorra una lanita con las promociones que hay en alimentos en Walmart por el Martes de Frescura y arma tu súper.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Martes de Frescura de Walmart |Adriana Juárez | adn Noticias
Notas,
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

¿Vas a armar tu súper para esta semana? En Walmart hay ofertas en frutas y verduras para que ahorres un poco de dinero y para que aproveches aquí te compartimos la lista completa para que compres en línea y recibas en tu casa o lo recojas en tu tienda más cercana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de productos con descuento en Walmart

Frutas

  • Papapa maradol: 39.90 pesos el kilo
  • Mango auatulfo: 46.90 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 46.90 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 39.90 pesos el kilo
  • Mandarina clementina: 43.90 pesos la malla con 907 gramos
  • Espárrago verde: 64.00 pesos el manojo
  • Manzana Pink: 39.90 pesos el kilo
  • Pera bosc: 39.90 pesos el kilo
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Naranja: 19.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 19.90 pesos el kilo
  • Melón chino por 26.90 pesos el kilo
  • Manzana Pink: 38.90 pesos el kilo
  • Zarzamora: 39.00 pesos los 170 gramos

Carne y pollo con descuento

  • Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola de 700 gramos
  • Mojarra tilapia: 72.00 pesos la charola con un kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola de 800 gramos
  • Camarón chico sin cabeza: 212.00 pesos la charola de 700 gramos
  • Chuleta de cerdo ahumada: 129.00 pesos la charola con 500 gramos
  • Milanesa de cerdo: 124.00 pesos la charola de 800 gramos
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola de 900 gramos
  • Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos las 4 piezas
  • Filete de salmón chileno: 449.00 pesos de 700 gramos
  • Camarón coctelero: 189.00 pesos la charola de 500 gramos
  • Carne de hamburguesa Dolores premium: 65.00 pesos los 400 gramos
  • Camarón empanizado: 119.00 pesos los 500 gramos
  • Fajitas de pechuga: 135.00 pesos la charola con 700 gramos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Ofertas

LO MÁS VISTO