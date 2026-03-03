Descuentos imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

¿Vas a armar tu súper para esta semana? En Walmart hay ofertas en frutas y verduras para que ahorres un poco de dinero y para que aproveches aquí te compartimos la lista completa para que compres en línea y recibas en tu casa o lo recojas en tu tienda más cercana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de productos con descuento en Walmart

Frutas



Papapa maradol: 39.90 pesos el kilo

Mango auatulfo: 46.90 pesos el kilo

Mango paraíso: 46.90 pesos el kilo

Pera de Anjou: 39.90 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 39.90 pesos el kilo

Mandarina clementina: 43.90 pesos la malla con 907 gramos

Espárrago verde: 64.00 pesos el manojo

Manzana Pink: 39.90 pesos el kilo

Pera bosc: 39.90 pesos el kilo

Sandía roja: 12.90 pesos el kilo

Naranja: 19.90 pesos el kilo

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Melón chino por 26.90 pesos el kilo

Manzana Pink: 38.90 pesos el kilo

Zarzamora: 39.00 pesos los 170 gramos

Carne y pollo con descuento

Pechuga sin piel: 162.00 pesos la charola de 700 gramos

Mojarra tilapia: 72.00 pesos la charola con un kilo

Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos la charola de 800 gramos

Camarón chico sin cabeza: 212.00 pesos la charola de 700 gramos

Chuleta de cerdo ahumada: 129.00 pesos la charola con 500 gramos

Milanesa de cerdo: 124.00 pesos la charola de 800 gramos

Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola de 900 gramos

Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos las 4 piezas

Filete de salmón chileno: 449.00 pesos de 700 gramos

Camarón coctelero: 189.00 pesos la charola de 500 gramos

Carne de hamburguesa Dolores premium: 65.00 pesos los 400 gramos

Camarón empanizado: 119.00 pesos los 500 gramos

Fajitas de pechuga: 135.00 pesos la charola con 700 gramos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.