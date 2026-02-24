Infantino habla sobre la capacidad de México para ‘cuidar’ el Mundial 2026, ante violencia por muerte de El Mencho

Hay mucha incertidumbre respecto al trabajo de México como coanfitrión del Mundial del 2026. La inseguridad en el país se ha convertido en una noticia que preocupa a nivel internacional y, bajo este contexto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio declaraciones clave al respecto.

La preocupación surge a raíz de la ola de violencia que se disparó en el territorio mexicano luego de la detención y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", el pasado 22 de febrero, desatando múltiples bloqueos y actos criminales en diferentes estados de la República.

FIFA tiene "confianza" en México para el Mundial 2026

Infantino fue cuestionado en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, sobre la situación actual que hay en México y su capacidad para brindar seguridad durante la Copa del Mundo. El presidente de la FIFA fue contundente con su respuesta, asegurando que mantiene una confianza total y mucha "calma" respecto a México como coanfitrión.

De hecho, aunque México ha tenido varios puntos "débiles" rumbo a la Copa del Mundo, Infantino se ha encargado de respaldarlos. Primero con la remodelación del Estadio Azteca, donde las imágenes no son alentadoras, y ahora en condiciones de garantizar seguridad, a pesar de los hechos ocurridos por la detención y muerte de "El Mencho".

Alemania pide a la FIFA garantizar seguridad en México durante el Mundial

Como era de esperarse, algunas selecciones ya se pronunciaron por las condiciones de inseguridad en México y fue Alemania quien formalmente solicitó a la FIFA acciones para que el territorio azteca pueda garantizar que jugadores y aficionados no corran peligro durante su estancia en el país.

Christoph Ploss, coordinador de turismo de Alemania, fue quien pidió a la FIFA colaborar con los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que nadie correrá peligro y que dichos países sí pueden cumplir con las normas de seguridad necesarias para un evento así.

Por lo pronto, es un hecho que México sí será coanfitrión de la Copa del Mundo y tanto las autoridades nacionales como las de la FIFA se mantienen confiadas de que el evento se llevará a cabo sin complicaciones.

