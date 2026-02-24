Paso a paso para tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX; costo y requisitos

Desde finales del pasado 2025 el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que como parte de las celebraciones del Mundial 2026, la Secretaría de Movilidad (Semovi) estaría emitiendo una serie de placas conmemorativas sobre la Copa del Mundo de la FIFA con un precio especial.

Fue desde inicios de enero de este año que las autoridades capitalinas comenzaron a entregar las matrículas especiales a las y los capitalinos, por lo cual a continuación te daremos a conocer los pasos para poder contar con tu placa especial del Mundial 2026.

¿Cómo sacar las placas vehiculares conmemorativas de la CDMX?

Al ser un trámite oficial del Gobierno de la CDMX las y los capitalinos que quieran su placa especial del Mundial 2026, deberán realizar los procedimientos a través de la Semovi en los módulos habilitados en Avenida Municipio Libre 314 en la alcaldía Benito Juárez, así como en calle Cuauhtémoc número 6, colonia San Pablo en Iztapalapa.

Es importante mencionar que el Gobierno de la CDMX anunció que solamente se emitirían 60 mil de estas placas especiales como conmemoración del Mundial 2026, por lo cual se sugiere apresurar el trámite.

¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX?

Las placas especiales del Mundial 2026 emitidas por el Gobierno de la CDMX tienen un precio final de mil 500 pesos. Los requisitos para poder contar con este documento oficial de movilidad son los siguientes:

Vehículos sin adeudos en tenencias y verificaciones

Vehículos sin infracciones

Vehículos sin reporte de robo

Vehículos particulares (no aplica para transporte público)

Realizar cita a través de la Semovi



¿Hasta cuándo se podrán sacar las placas conmemorativas?

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, mencionó que esto no se trata de un reemplacamiento, sino que es una forma de celebrar el Mundial 2026 en nuestro país.

Pese a ello, solamente se emitirán un total de 60 mil placas especiales por la conmemoración de la tercera Copa del Mundo que la FIFA organiza dentro de territorio mexicano.

