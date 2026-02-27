VIDEO: Así fue el primer concierto gratuito de Shakira en el Zócalo; rompió récord de asistencia

Shakira es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial y en México es muy querida y desde que se dio a conocer que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo muchos han recordado su primera presentación masiva en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Shakira rompió récord en 2007

El Gobierno del entonces Distrito Federal comenzó a impulsar una estrategia de espectáculos masivos sin costo y Shakira se presentó el 27 de mayo de 2007 como parte de la gira "Fijación Oral Tour".

Según información de agencias internacionales, el concierto reunió alrededor de 210 mil personas y se convirtió en uno de los eventos con mayor asistencia registrados en la Plaza de la Constitución.

¿Cuál fue el setlist del concierto?

Como de costumbre, se montó un escenario en el Zócalo con pantallas gigantes y un sistema de iluminación de gran formato y una banda en vivo que acompañó a la cantante para interpretar:

Estoy aquí

Antología

Hips Don’t Lie

La tortura

Suerte (Whenever, Wherever)

Inevitable

Ojos así

Ciega, sordomuda

Underneath Your Clothes

Desde la década de los 90, la cantante encontró en el país una plataforma para impulsar su carrera pues participó en programas de televisión.

Tras casi dos décadas de ese concierto, la artista volverá a presentarse en el Centro Histórico el 1 de marzo de 2026 con una de las giras más importantes del espectáculo "Las mujeres ya no lloran". Además, la cantante hizo historia al realizar 12 conciertos con llenos absolutos en el Estadio GNP en septiembre de 2025.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.